国际油市：原油期货挫跌2%，受美国选情紧绷影响

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国原油期货 下跌2.6%至每桶43.82美元。
特朗普在关键摇摆州--佛罗里达、弗吉尼亚和俄亥俄州小幅领先希拉里，这些州的投票结果可能决定谁能入主白宫。
“今天早晨...成交量非常低，意味着很多投资者仍保持观望，等待进一步确认美国大选结果，”Atlantic Pacific Securities客户顾问Gary Huxtable表示。
“今天的头等大事就是亚洲时段早晨出炉的美国大选结果，”新加坡OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley说。他还说，美国石油协会(API)数据显示美国原油库存增加440万桶，打压市场。
“今日市场走势将受美国大选结果左右，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)在报告中称。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍/杜明霞；审校 王洋/孙茉莉)
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美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。