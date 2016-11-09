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货币新闻 | 2016年 11月 9日 星期三 10:47 BJT

国际油市：原油期货挫跌2%，受美国选情紧绷影响

美国原油期货 下跌2.6%至每桶43.82美元。

特朗普在关键摇摆州--佛罗里达、弗吉尼亚和俄亥俄州小幅领先希拉里，这些州的投票结果可能决定谁能入主白宫。

“今天早晨...成交量非常低，意味着很多投资者仍保持观望，等待进一步确认美国大选结果，”Atlantic Pacific Securities客户顾问Gary Huxtable表示。

“今天的头等大事就是亚洲时段早晨出炉的美国大选结果，”新加坡OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley说。他还说，美国石油协会(API)数据显示美国原油库存增加440万桶，打压市场。

“今日市场走势将受美国大选结果左右，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)在报告中称。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍/杜明霞；审校 王洋/孙茉莉)

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