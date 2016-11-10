国际油市：油价止跌回升，市场从特朗普胜选冲击中恢复

“在特朗普当选新一任美国总统的结果揭晓之后，市场最初下跌，随着避险仓位的解除，大宗商品价格强劲上涨，”澳新银行周四在一份有关特朗普获胜的报告中写道。

该行并称，“这对于大宗商品市场意味着什么，仍是未知。”

0626 GMT，美国原油期货 上涨0.15美元，或0.3%，报每桶45.42美元。

此外，上周美国原油库存增幅超过预期，也抑制油价上涨。美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存上升，尽管炼厂产量激增且原油进口下降。11月4日当周美国原油库存增加240万桶，增幅超过市场预估的130万桶。

布兰特原油期货 报每桶46.70美元，较上日结算价上涨0.34美元，或0.7%。(完)

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