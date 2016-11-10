国际油市：油价止跌回升，市场从特朗普胜选冲击中恢复

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
“在特朗普当选新一任美国总统的结果揭晓之后，市场最初下跌，随着避险仓位的解除，大宗商品价格强劲上涨，”澳新银行周四在一份有关特朗普获胜的报告中写道。
该行并称，“这对于大宗商品市场意味着什么，仍是未知。”
0626 GMT，美国原油期货 上涨0.15美元，或0.3%，报每桶45.42美元。
此外，上周美国原油库存增幅超过预期，也抑制油价上涨。美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存上升，尽管炼厂产量激增且原油进口下降。11月4日当周美国原油库存增加240万桶，增幅超过市场预估的130万桶。
布兰特原油期货 报每桶46.70美元，较上日结算价上涨0.34美元，或0.7%。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/李春喜 审校 杜明霞/孙茉莉)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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