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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 08:49 BJT

国际油市：油价上涨，因看好OPEC将带头减产

交易商称，OPEC推进减产计划，这对油市产生支撑。

事实证明很难达成这种协议，由于一些产油国、最主要是伊朗，一直不愿减产。

不过现在看来更可能达成协议，因OPEC多数成员国准备给予伊朗在产量方面较大灵活性。

因此，巴克莱称可能达成某种形式的减产协议，但补充称，这种协议可能对市场影响甚微。

“我们预计OPEC将达成一个保全面子的声明，”巴克莱表示，但并称“美国致密油生产商可以在油价为50-55美元/桶时增产，并且会利用OPEC减产给他们带来的所有机会。”

除了OPEC讨论减产外，还有迹象显示市场持续疲软。

全球第四大石油消费国日本周一公布，10月原油进口较上年同期下降9.5%，至278万桶/日。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/杜明霞；审校 张荻/张涛)

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