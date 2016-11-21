国际油市：油价上涨，因看好OPEC将带头减产

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
交易商称，OPEC推进减产计划，这对油市产生支撑。
事实证明很难达成这种协议，由于一些产油国、最主要是伊朗，一直不愿减产。
不过现在看来更可能达成协议，因OPEC多数成员国准备给予伊朗在产量方面较大灵活性。
因此，巴克莱称可能达成某种形式的减产协议，但补充称，这种协议可能对市场影响甚微。
“我们预计OPEC将达成一个保全面子的声明，”巴克莱表示，但并称“美国致密油生产商可以在油价为50-55美元/桶时增产，并且会利用OPEC减产给他们带来的所有机会。”
除了OPEC讨论减产外，还有迹象显示市场持续疲软。
全球第四大石油消费国日本周一公布，10月原油进口较上年同期下降9.5%，至278万桶/日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/杜明霞；审校 张荻/张涛)
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