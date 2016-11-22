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亚洲 | 2016年 11月 22日 星期二 13:36 BJT

国际油市：油价涨逾1%触及10月底以来高位，寄望OPEC带头减产

石油输出国组织(OPEC)消息人士周一称，OPEC专家在两天会议的首日中，在减产计划的细节方面已取得进展，部分人士对最终达成协议的可能性表达乐观态度。

“鉴于投资者对OPEC达成减产协议的看法更加乐观，油价今日应会继续上行，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)周二表示。

高盛在致客户的报告中指出，OPEC减产的可能性升高，因OPEC宣布达成减产初步协议后，供需基本面“大幅趋疲”，产油国需要对此作出反应。

高盛表示，如果OPEC和其他产油国尤其是俄罗斯未能达成减产协议，那么预计2017年第一季油市供应过剩将为70万桶/日。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译/审校 张若琪/杜明霞/王兴亚)

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