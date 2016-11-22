国际油市：油价涨逾1%触及10月底以来高位，寄望OPEC带头减产

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
石油输出国组织(OPEC)消息人士周一称，OPEC专家在两天会议的首日中，在减产计划的细节方面已取得进展，部分人士对最终达成协议的可能性表达乐观态度。
“鉴于投资者对OPEC达成减产协议的看法更加乐观，油价今日应会继续上行，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)周二表示。
高盛在致客户的报告中指出，OPEC减产的可能性升高，因OPEC宣布达成减产初步协议后，供需基本面“大幅趋疲”，产油国需要对此作出反应。
高盛表示，如果OPEC和其他产油国尤其是俄罗斯未能达成减产协议，那么预计2017年第一季油市供应过剩将为70万桶/日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译/审校 张若琪/杜明霞/王兴亚)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。