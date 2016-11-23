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亚洲 | 2016年 11月 23日 星期三 14:03 BJT

国际油市：油价回落，对OPEC带头的减产协议疑虑再起

路透大宗商品分析师王涛表示，布兰特原油可能升至49.85美元，该水准存在若干技术阻力因素。

美国原油期货 下跌0.08美元至47.95美元，稍早一度升至48.30美元。

CMC Markets驻悉尼首席市场分析师Ric Spooner表示，油价下跌的原因是，交易商对产油国能否达成减产协议的忧虑重燃。

油价本周早些时候上扬，交易员预期石油输出国组织(OPEC)将能够实施计划中的协同减产。

OPEC将于下周讨论除利比亚和尼日利亚外所有成员国减产4-4.5%的协议，但成功与否取决于伊拉克和伊朗是否加入，两国距离确定全面支持协议还相距甚远。

分析师表示，目前投资者不愿将油价推升至50美元或更高。

美国能源资料协会(EIA)将于周三稍晚公布官方石油库存报告。路透调查显示，美国上周原油库存料增加70万桶 。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/杜明霞；审校 李爽/王兴亚)

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