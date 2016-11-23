国际油市：油价回落，对OPEC带头的减产协议疑虑再起

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透大宗商品分析师王涛表示，布兰特原油可能升至49.85美元，该水准存在若干技术阻力因素。
美国原油期货 下跌0.08美元至47.95美元，稍早一度升至48.30美元。
CMC Markets驻悉尼首席市场分析师Ric Spooner表示，油价下跌的原因是，交易商对产油国能否达成减产协议的忧虑重燃。
油价本周早些时候上扬，交易员预期石油输出国组织(OPEC)将能够实施计划中的协同减产。
OPEC将于下周讨论除利比亚和尼日利亚外所有成员国减产4-4.5%的协议，但成功与否取决于伊拉克和伊朗是否加入，两国距离确定全面支持协议还相距甚远。
分析师表示，目前投资者不愿将油价推升至50美元或更高。
美国能源资料协会(EIA)将于周三稍晚公布官方石油库存报告。路透调查显示，美国上周原油库存料增加70万桶 。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/杜明霞；审校 李爽/王兴亚)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。