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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 09:30 BJT

国际油市：油价下滑，市场怀疑OPEC能否达成关键的减产协议

美国原油期货 下跌0.19美元或0.4%，至每桶46.89美元。

石油输出国组织(OPEC)周三将在维也纳举行会议，讨论减产。

因该会议前不确定性程度非常高，油价波动料很大。

“我们预计一直到明天盘中波动幅度都将更高，价格走势完全受消息面因素左右，”新加坡经纪商OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley表示。

OPEC成员国就每个国家应减产多少仍未达成一致，而且迄今为止让非OPEC产油国俄罗斯参与减产的计划也没取得成功。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳/杜明霞；审校 王兴亚/李爽)

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