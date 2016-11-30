国际油市：油价小升，OPEC开会前市况焦躁不安

交易商称市场非常紧张，价格可能双向快速波动，取决于石油输出国组织(OPEC)维也纳会议进展。

油价上日跌近4%，因伊朗和伊拉克仍在抵抗来自沙特(沙乌地)阿拉伯的减产压力。

“目前，达成限产协议的前景不乐观，油价在反映这种看法。但OPEC总是把事情留到最后一刻解决，”经纪商Forex.com的分析师Fawad Razaqzada表示。

“预计将出现很多杂音，明日油价将大幅变动，因为最终总有一方押错，无论是买方还是卖方。”

Razaqzada表示，若OPEC达成协议，油价可能升破每桶50美元；若达不成协议，油价可能跌向但不大可能跌破40美元。(完)

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