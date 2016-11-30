国际油市：油价小升，OPEC开会前市况焦躁不安

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
交易商称市场非常紧张，价格可能双向快速波动，取决于石油输出国组织(OPEC)维也纳会议进展。
油价上日跌近4%，因伊朗和伊拉克仍在抵抗来自沙特(沙乌地)阿拉伯的减产压力。
“目前，达成限产协议的前景不乐观，油价在反映这种看法。但OPEC总是把事情留到最后一刻解决，”经纪商Forex.com的分析师Fawad Razaqzada表示。
“预计将出现很多杂音，明日油价将大幅变动，因为最终总有一方押错，无论是买方还是卖方。”
Razaqzada表示，若OPEC达成协议，油价可能升破每桶50美元；若达不成协议，油价可能跌向但不大可能跌破40美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/杜明霞；审校 王丽鑫/张荻)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。