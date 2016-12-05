国际油市：油价下跌，因在明年拟减产前产量增加

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
交易商表示，油价下跌是因产量上升所触发。上周石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国俄罗斯刚刚达成2017年减产的协议。减产举措旨在缓解两年多来的供应过剩。
“出口水平可能保持高位...如果这些国家12月加大马力，补充库存，”巴克莱周一表示。
俄罗斯上周表示，11月每日平均石油产量为1,121万桶，创下近30年高位。
虽然俄罗斯同意在2017年初减产30万桶/日，但要以11月产量作为基数。这意味着即便减产过后，该国产量也仍将高于2016年上半年产量过剩高峰时期的水平。
在减产幅度料将最大的中东地区，也有迹象表明在实施减产前，石油产量将会上升。
沙特阿拉伯和科威特本月料将达成协议，恢复2014-2015年因环保和技术问题关闭的合作经营的油田的生产，预计产量可达30万桶/日。
同时，能源服务企业贝克休斯周五发布的数据显示，美国能源企业上周活跃钻机数增加，钻探活动的升温进入第七个月。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/李春喜 审校)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。