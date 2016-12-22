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亚洲 | 2016年 12月 22日 星期四 09:57 BJT

国际油市：油价小涨，受美元贬值与限产相关乐观情绪支撑

布兰特原油期货2月合约 上涨0.17美元，至每桶54.63美元，上日收低0.89美元。

美元指数 下滑，因投资者在该指数本周稍早升至14年高位103.65后进行获利了结。

“我们非常接近收盘水准，欧美市场开盘后，观察上行动能能否持续将很有趣，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周三表示，全球限产协议要想取得成功，产油国之间的信任很重要。

石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国本月稍早达成减产协议，从1月1日起减产近180万桶/日。

利比亚国家石油公司周二证实，通往Sharara和El Feel油田的输油管道重开，称希望未来三个月全国石油产量增加27万桶/日。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存意外增加，但汽油和馏分油库存减少。在截至12月16日当周，美国原油库存增加230万桶，市场预估为减少250万桶。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦/杜明霞；审校 王丽鑫/戴素萍)
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