国际油市：油价小涨，受美元贬值与限产相关乐观情绪支撑

国际油市：新加坡柴油现货价差持稳，但库存上升施压
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
布兰特原油期货2月合约 上涨0.17美元，至每桶54.63美元，上日收低0.89美元。
美元指数 下滑，因投资者在该指数本周稍早升至14年高位103.65后进行获利了结。
“我们非常接近收盘水准，欧美市场开盘后，观察上行动能能否持续将很有趣，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示。
俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周三表示，全球限产协议要想取得成功，产油国之间的信任很重要。
石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国本月稍早达成减产协议，从1月1日起减产近180万桶/日。
利比亚国家石油公司周二证实，通往Sharara和El Feel油田的输油管道重开，称希望未来三个月全国石油产量增加27万桶/日。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存意外增加，但汽油和馏分油库存减少。在截至12月16日当周，美国原油库存增加230万桶，市场预估为减少250万桶。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦/杜明霞；审校 王丽鑫/戴素萍)
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路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选