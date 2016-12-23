国际油市：油价下跌，受获利了结及美元走强影响

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
“上日上涨后有些获利了结。美元走强也致使油价下跌，”悉尼Ayers Alliance的首席投资官Jonathan Barratt表示。
美元指数 周五略微走低，但仍接近本周稍早所及的14年高点103.65。
Barratt预期明年第一季，美国原油在每桶60美元左右交投，布兰特原油在每桶62-63美元左右。
纽约的油轮和能源顾问公司Poten &Partners周四在报告中称，产油国减产将与1月美国首次出售战略石油储备同时发生。
“如果都按计划进行出售，2017-2015年美国战略原油储备可能减少大约1.9亿桶，”报告称。当前库存约为6.95亿桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/李春喜 审校 艾茂林/王颖)
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