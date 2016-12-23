国际油市：油价下跌，受获利了结及美元走强影响

“上日上涨后有些获利了结。美元走强也致使油价下跌，”悉尼Ayers Alliance的首席投资官Jonathan Barratt表示。

美元指数 周五略微走低，但仍接近本周稍早所及的14年高点103.65。

Barratt预期明年第一季，美国原油在每桶60美元左右交投，布兰特原油在每桶62-63美元左右。

纽约的油轮和能源顾问公司Poten &Partners周四在报告中称，产油国减产将与1月美国首次出售战略石油储备同时发生。

“如果都按计划进行出售，2017-2015年美国战略原油储备可能减少大约1.9亿桶，”报告称。当前库存约为6.95亿桶。(完)

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