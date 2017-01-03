国际油市：油价开盘后上涨，受助于产油国减产协议的启动

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8864元附近
路透北京5月25日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8864元附近，较上日贬值约106点。
1月1日标志着石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等非OPEC之间达成的减产近180万桶/日的协议正式启动。
1月将作为该协议能否得到遵守的指标。
OPEC成员国利比亚被豁免参加减产。利比亚国家石油公司(NOC)数据显示，截至周日为止，该国石油产量增至68.5万桶/日，高于12月的约60万桶/日。
OPEC成员国阿曼上周已经通知客户，3月将把石油合约分配数量削减5%。
俄罗斯12月石油产量持平于1,121万桶/日，但计划在2017年上半年减产30万桶/日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/杜明霞；审校 龚芳/李婷仪)
路透北京5月25日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8864元附近，较上日贬值约106点。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。