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货币新闻 | 2017年 1月 3日 星期二 08:45 BJT

国际油市：油价开盘后上涨，受助于产油国减产协议的启动

1月1日标志着石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等非OPEC之间达成的减产近180万桶/日的协议正式启动。

1月将作为该协议能否得到遵守的指标。

OPEC成员国利比亚被豁免参加减产。利比亚国家石油公司(NOC)数据显示，截至周日为止，该国石油产量增至68.5万桶/日，高于12月的约60万桶/日。

OPEC成员国阿曼上周已经通知客户，3月将把石油合约分配数量削减5%。

俄罗斯12月石油产量持平于1,121万桶/日，但计划在2017年上半年减产30万桶/日。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/杜明霞；审校 龚芳/李婷仪)
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