国际油市：油价持坚，美国原油库存下降及汽车销售创纪录形成支撑

美国各类经济指标总览--2017/5/25
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为23.8万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (4月) -0.3 (3月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (4月)
美国石油协会(API)周三公布，在截至12月30当周，美国原油库存减少740万桶至4.827亿桶，分析师预估为减少220万桶。该报告提振了美国原油价格。
OANDA市场分析师Jeffrey Halley表示，“我们预计今日亚洲市场将保持涨势，受API数据支撑。”
2016年美国汽车销量为1,755万辆，比2015年创下的前纪录高出0.4%。12月销量增长3%，经季节调整后的销量年率为1,843万辆。 该数据也提振了油价。
交易商称，美元从本周稍早触及的14年高点回落，支撑了布兰特原油价格。(完)
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为23.8万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (4月) -0.3 (3月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (4月)
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路透华盛顿5月25日 - 美国农业部(USDA)周四公布，5月18日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 201.9 342.9 544.8 261.8 342.9 28,398.3 20,639.2 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.5 27.8 玉米 457.2 0.5 457.7 473.1 0.5 53,255.8 41,815.6 高粱 -3.2 0.0