国际油市：油价持坚，美国原油库存下降及汽车销售创纪录形成支撑

美国石油协会(API)周三公布，在截至12月30当周，美国原油库存减少740万桶至4.827亿桶，分析师预估为减少220万桶。该报告提振了美国原油价格。

OANDA市场分析师Jeffrey Halley表示，“我们预计今日亚洲市场将保持涨势，受API数据支撑。”

2016年美国汽车销量为1,755万辆，比2015年创下的前纪录高出0.4%。12月销量增长3%，经季节调整后的销量年率为1,843万辆。 该数据也提振了油价。