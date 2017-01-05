版本:
中国
货币新闻 | 2017年 1月 5日 星期四 08:51 BJT

国际油市：油价持坚，美国原油库存下降及汽车销售创纪录形成支撑

美国石油协会(API)周三公布，在截至12月30当周，美国原油库存减少740万桶至4.827亿桶，分析师预估为减少220万桶。该报告提振了美国原油价格。

OANDA市场分析师Jeffrey Halley表示，“我们预计今日亚洲市场将保持涨势，受API数据支撑。”

2016年美国汽车销量为1,755万辆，比2015年创下的前纪录高出0.4%。12月销量增长3%，经季节调整后的销量年率为1,843万辆。 该数据也提振了油价。

交易商称，美元从本周稍早触及的14年高点回落，支撑了布兰特原油价格。(完) 　　
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐