国际油市：油价下跌，因伊朗原油出口大增且美国活跃钻机数增加

港报社评：葛咸城非蝙蝠侠，民企难敌先天缺陷--信报5月25日
继早前遭沽空机构格劳克斯（Glaucus）狙击的丰盛控股高调表示正在筹组反沽空联盟后，近日两度被另一沽空机构葛咸城研究（Gotham City Research）狙击的瑞声科技，其行政总裁潘政民昨天在股东会上强调，沽空机构对瑞声所作的指控内容不实，并极具误导性，集团将尽快刊发澄清公告予以反驳。
美国原油期货 报每桶53.79美元，下跌0.20美元。
交易商称油价下跌是因为石油输出国组织(OPEC)其他成员国减产以结束全球供应过剩局面之际，伊朗却在增加出口。
根据行业消息人士和数据，伊朗出售了超过1,300万桶在海上储存已久的原油，利用OPEC减产之机夺回被西方制裁前的市场份额，并寻求新的买家。
根据汤森路透原油流动数据，伊朗在海上储存的原油从10月初的2,960万桶下降至1,640万桶。数据显示，在此之前，海上储存原油规模在2016年一直鲜有变动，去年初时为2,970万桶。
显示原油供应充足的指标，不止伊朗原油销量大增这一个。
美国能源企业上周连续第10周增加活跃钻机数量。
油服企业贝克休斯(Baker Hughes)周五公布，截至1月6日的当周，美国活跃钻机总量增至529个，创2015年12月来最高。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/杜明霞；审校 戴素萍/张涛)
继早前遭沽空机构格劳克斯（Glaucus）狙击的丰盛控股高调表示正在筹组反沽空联盟后，近日两度被另一沽空机构葛咸城研究（Gotham City Research）狙击的瑞声科技，其行政总裁潘政民昨天在股东会上强调，沽空机构对瑞声所作的指控内容不实，并极具误导性，集团将尽快刊发澄清公告予以反驳。
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。