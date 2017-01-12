国际油市：中国需求劲增预期提振油价走高，但充足供应抑制价格涨幅

全球金融：花旗续为全球最大外汇交易商，但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
交易员称，中国汽车销售创下纪录高位，使布兰特原油受到支撑。2016年中国汽车销售较上年增长13.7%，至2,800万辆。
中国石油天然气集团公司(CNPC)周四表示，2017年中国石油净进口量将增长5.3%，至3.96亿吨(约为800万桶/日)，今年原油总需求量将达到创纪录的5.94亿吨(1,200万桶/日)。这反映出中国能源消费增长。
供应方面，沙特减产的细节浮出水面。
尽管沙特2月对中国、印度和马来西亚的供应减少，但该国将重点放在减少对欧洲和美国的供应商，从而避开该国最大的亚洲客户。
OPEC成员国伊拉克称，自1月以来该国减产16万桶/日，到月底时减产幅度将达到21万桶/日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/李春喜; 审校 艾茂林/高琦)
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日