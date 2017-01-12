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亚洲 | 2017年 1月 12日 星期四 15:37 BJT

国际油市：中国需求劲增预期提振油价走高，但充足供应抑制价格涨幅

交易员称，中国汽车销售创下纪录高位，使布兰特原油受到支撑。2016年中国汽车销售较上年增长13.7%，至2,800万辆。

中国石油天然气集团公司(CNPC)周四表示，2017年中国石油净进口量将增长5.3%，至3.96亿吨(约为800万桶/日)，今年原油总需求量将达到创纪录的5.94亿吨(1,200万桶/日)。这反映出中国能源消费增长。

供应方面，沙特减产的细节浮出水面。

尽管沙特2月对中国、印度和马来西亚的供应减少，但该国将重点放在减少对欧洲和美国的供应商，从而避开该国最大的亚洲客户。

OPEC成员国伊拉克称，自1月以来该国减产16万桶/日，到月底时减产幅度将达到21万桶/日。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/李春喜; 审校 艾茂林/高琦)
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