国际油市：油价因美元走软而上涨，关注美国钻井活动增加

能源服务公司贝克休斯周五称，美国能源企业在最新一周增加的活跃钻机数为将近四年来最多，延续八个月反弹的势头。

美国石油产量自2016年年中以来增长了约6%，虽然比2015年的历史峰值仍低7%，但已恢复到2014年年末的水平，当时美国原油高产量导致油价崩跌。