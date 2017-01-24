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货币新闻 | 2017年 1月 24日 星期二 08:58 BJT

国际油市：油价因美元走软而上涨，关注美国钻井活动增加

“美国活跃钻机数量继续大增，盖过OPEC国家遵守减产协议程度超预期带来的提振作用，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)在一份报告中表示。

“美国总统特朗普关于美国将结束对进口原油依赖的言论，亦令市场感到不安。”

能源服务公司贝克休斯周五称，美国能源企业在最新一周增加的活跃钻机数为将近四年来最多，延续八个月反弹的势头。

美国石油产量自2016年年中以来增长了约6%，虽然比2015年的历史峰值仍低7%，但已恢复到2014年年末的水平，当时美国原油高产量导致油价崩跌。

美国产量增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)和其他产油国减产的影响。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪/杜明霞；审校 李爽)
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