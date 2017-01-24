国际油市：油价反弹，受益于美元走软和原油减产

美股业绩：百思买首季同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求提振
路透芝加哥5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。
石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国的石油部长周日在维也纳的会议上表示，他们自1月1日实施每日减产近180万桶的计划，已经实现了每日减产150万桶。
Bernstein Energy表示，去年第四季全球石油库存较前一季减少2,400万桶，至57亿桶。不过这相当于全球大约60天的消费量。
“这是自2013年第四季以来最大的季度下滑，暗示库存增长在逆转，因为市场从供应过剩转向供应不足，”该机构在报告中称。
伊拉克石油部长周一称，在该国作业的多数大石油公司都参与减产。
能源服务公司贝克休斯周五称，美国能源企业在最新一周增加的活跃钻机数为将近四年来最多，延续八个月反弹的势头。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 艾茂林/李春喜 审校 高琦/张荻)
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路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。