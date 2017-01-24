国际油市：油价反弹，受益于美元走软和原油减产

石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国的石油部长周日在维也纳的会议上表示，他们自1月1日实施每日减产近180万桶的计划，已经实现了每日减产150万桶。

Bernstein Energy表示，去年第四季全球石油库存较前一季减少2,400万桶，至57亿桶。不过这相当于全球大约60天的消费量。

“这是自2013年第四季以来最大的季度下滑，暗示库存增长在逆转，因为市场从供应过剩转向供应不足，”该机构在报告中称。

伊拉克石油部长周一称，在该国作业的多数大石油公司都参与减产。

能源服务公司贝克休斯周五称，美国能源企业在最新一周增加的活跃钻机数为将近四年来最多，延续八个月反弹的势头。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻