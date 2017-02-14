国际油市：OPEC牵头减产助力油价持稳，市场维持区间波动

路透新加坡2月14日 - 油价周二持稳，石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动带来支撑，其他地区产量上升令油价陷于年初以来的窄幅区间波动。

0638GMT时，布兰特原油期货报每桶55.63美元，较上收盘价涨0.04美元。

美国原油期货也涨0.04美元，报每桶52.97美元。

上日油价下跌2%。自今年开年以来，布兰特原油和美国原油的波动幅度一直保持在5美元以内。

“通常情况下波动较大的油价两个月来基本上波动不大，原因在于市场力量相抵，”荷兰银行称。

虽然石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等其他产油国达成减产协议，但美国石油产量增加，削弱了减产效果。特别是美国页岩油钻探活动增加，使得总产量提高到898万桶/日，自2016年中以来提高了6.5%，创下了去年4月以来最高水平。

“油价目前似乎陷入一个区间，主要聚焦在供应面方面的因素，”CMC Markets驻悉尼首席市场分析师Ric Spooner表示。