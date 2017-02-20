国际油市：油价走高，但美国钻机数增加构成拖累

标题新闻：将出席石油输出国组织(OPEC)维也纳例会的代表称，OPEC最可能同意延续减产九个月
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路透东京2月20日 - 原油价格周一上涨，但涨幅很小，因投资者盘算美国活跃钻机数增加以及处于纪录高位的库存，是否会损害产油国减产以便让市场恢复平衡的努力。
0050GMT，布兰特原油期货涨0.01美元报每桶55.82美元。美国原油涨0.03美元，报每桶53.43美元。
贝克休斯(Baker Hughes)周五表示，美国能源公司连续第五周增加钻机数，钻探活动长达九个月的复苏之势得以延续，因自去年11月底石油输出国组织(OPEC)同意减少供应以来，油价基本持于每桶50美元之上，开采商利用此机会增加钻探活动。
估算显示，履约率为90%左右。而且路透上周报导，OPEC可能从7月开始延长同非OPEC产油国之间的减产协议，甚至可能加大减产力度。
但美国产出增加助推美国上周原油和汽油库存升至纪录高位，同时汽油需求增长低迷。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，2月14日止当周，对冲基金和其他资金管理公司将美国原油期货和期权净多仓增至纪录新高。
分析师称，多仓增加导致市场容易出现向下的修正。
美国市场周一逢假期休市。(完) (编译 张涛/杜明霞；审校 徐文焰/许娜)
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路透5月25日 - 亚洲货币周四走坚，此前美联储公布的会议记录显示，决策者倾向于缓步升息；中国人民币在官方推动的美元卖盘拉动下触及两个月高点。上日评级机构穆迪下调中国主权债信评级。 人民币 上涨约0.2%，触及3月底以来高点。五名交易员称，多家中国国有银行于在岸市场卖出美元，这被视为当局出手展现实力。 上日人民币小幅走软，此前穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望 从负面调整为稳定，称随着中国增长放缓以及借款增多，财政实力将下降。 其他亚币则受到美联储会议记录的支撑。会议记录显示，决策者们同意暂不升息，直到证实美国经济放缓是暂时现象，不过多数美联储官员认为将很快升息。 会议纪录还显示，决策官员支持逐步缩减美联储的庞大资产负债表规模。 “新兴亚币随美元隔夜的趋软而大致走高，这预示了美元在亚洲盘的压力沉重基调。”华侨银行汇市分析师Emmanuel Ng在报告称。 Ng表示，包括韩元、台币
0640GMT * 英镑兑美元延续从1.2927开始的升势，在1.30之前遇到新的阻力 * 1.2994是伦敦早盘的盘中高点。1.2999为周三伦敦早盘高点 * 1.2927为周三低点，之后美联储公布立场谨慎的政策会议记录，打击美元 * 在1.3050之前料将遇到更多卖盘 * 1.3040-48为5月18-19日和周一高点。1.3035为周二高点 * 英国第一季企业投资数据将在0830GMT公布，预计为较前季增长0.2% (完) (编译 汪红英；审校 张涛)