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货币新闻 | 2017年 2月 20日 星期一 09:16 BJT

国际油市：油价走高，但美国钻机数增加构成拖累

路透东京2月20日 - 原油价格周一上涨，但涨幅很小，因投资者盘算美国活跃钻机数增加以及处于纪录高位的库存，是否会损害产油国减产以便让市场恢复平衡的努力。

0050GMT，布兰特原油期货涨0.01美元报每桶55.82美元。美国原油涨0.03美元，报每桶53.43美元。

贝克休斯(Baker Hughes)周五表示，美国能源公司连续第五周增加钻机数，钻探活动长达九个月的复苏之势得以延续，因自去年11月底石油输出国组织(OPEC)同意减少供应以来，油价基本持于每桶50美元之上，开采商利用此机会增加钻探活动。

估算显示，履约率为90%左右。而且路透上周报导，OPEC可能从7月开始延长同非OPEC产油国之间的减产协议，甚至可能加大减产力度。

但美国产出增加助推美国上周原油和汽油库存升至纪录高位，同时汽油需求增长低迷。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，2月14日止当周，对冲基金和其他资金管理公司将美国原油期货和期权净多仓增至纪录新高。

分析师称，多仓增加导致市场容易出现向下的修正。

美国市场周一逢假期休市。(完) (编译 张涛/杜明霞；审校 徐文焰/许娜)
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