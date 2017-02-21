国际油市：美国原油期货走高，因投资者大举押注油价走强

路透东京2月21日 - 美国原油期货周二连涨第二日，数据显示在石油输出国组织(OPEC)去年达成减产协议后，对冲基金正在油市投下大笔押注。

0511GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)涨0.27美元，或0.5%至每桶53.67美元，该合约周一上涨约0.5%。美国市场周一适逢假日而缩短交易时间。

布兰特原油期货跌0.02美元至每桶56.16美元，盘中大部分时间小幅走高。周一布兰特原油收涨0.7%。

在OPEC国家去年承诺减产后，目前投资者手中的原油期货和期权持仓量比有记录以来任何时候都高。

洲际交易所(ICE)周一发布的数据显示，上周投机客持有的布兰特原油多头仓位创下纪录，这也与美国原油市场的乐观情绪一致。

上周五出炉的数据显示，2月14日止一周，美国原油期货和期权的净多头仓位触及纪录水平。

“净多仓情况似乎表明，投资者和交易商认为行情看涨，而且这可能与...OPEC遵循减产协议有关，”OptionsXpress市场分析师Ben le Brun表示。

他说，这意味着“我们将靠近最近交投区间顶部...”

le Brun称，下次美国原油和油品库存数据或将起到催化作用。