国际油市：油价有所反弹，但美国产油活动热络带来压力

香港个股：酷派尚未完成审计事项涉多笔款项，续停牌至6月底前公布业绩
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
路透新加坡4月24日 - 油价继上周大幅挫跌后周一有所反弹，受石油输出国组织(OPEC)将把减产协议延长至2017年年底的预期推动，但美国钻探活动升温限制涨势。
0037GMT，西德克萨斯中质油(WTI)期货涨0.23美元或0.5%，但仍低于周五跌穿的50美元，报在每桶49.85美元。
布兰特原油期货涨0.27美元或0.5%，至每桶52.23美元。
为遏制油价进一步下跌，知情人士说，OPEC和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
交易商称，该消息以及伊朗产量料将下滑的预期，在周一给油市带来一些支撑。
伊朗5月原油出口预计将达14个月低位，表明在清理油轮储存的石油库存后该国很难提高出口。(完) (编译 王颖/许娜；审校 王兴亚/张若琪)
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完） (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。