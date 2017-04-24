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亚洲 | 2017年 4月 24日 星期一 09:12 BJT

国际油市：油价有所反弹，但美国产油活动热络带来压力

路透新加坡4月24日 - 油价继上周大幅挫跌后周一有所反弹，受石油输出国组织(OPEC)将把减产协议延长至2017年年底的预期推动，但美国钻探活动升温限制涨势。

0037GMT，西德克萨斯中质油(WTI)期货涨0.23美元或0.5%，但仍低于周五跌穿的50美元，报在每桶49.85美元。

布兰特原油期货涨0.27美元或0.5%，至每桶52.23美元。

为遏制油价进一步下跌，知情人士说，OPEC和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。

交易商称，该消息以及伊朗产量料将下滑的预期，在周一给油市带来一些支撑。

伊朗5月原油出口预计将达14个月低位，表明在清理油轮储存的石油库存后该国很难提高出口。(完) (编译 王颖/许娜；审校 王兴亚/张若琪)
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