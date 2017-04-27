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亚洲 | 2017年 4月 27日 星期四 09:59 BJT

国际油市：油价下跌，因供应过剩疑虑挥之不去

路透新加坡4月27日 - 油价周四下跌，对全球油市仍供应过剩的普遍疑虑带来压力，尽管交易员称，油价似乎在当前水准寻获支撑。

0137GMT，美国原油跌0.28美元或0.56%，报每桶49.34美元。该合约已较4月高位跌约8.5%。

布兰特原油跌0.24美元或0.46%，报每桶51.58美元，较4月高位也下跌近9%。

交易商表示，近几周油价下滑，是因为投资者认识到全球油市仍供应过剩，尽管石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等产油国牵头在上半年减产180万桶/日。

“很明显全球原油库存有很多，在减产期限6月到期后被延长以前OPEC的日子都难过得多，”新加坡期货经纪商OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley称。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存大幅减少，但汽油和馏分油库存激增，因炼油厂生产率升至2015年11月以来最高，原油加工量刷新纪录。

不过分析师称，鉴于预期OPEC将游说把减产举措延长至2017年全年，油价在当前水准附近获得支撑。(完) (编译 李爽/杜明霞；审校 郑茵/许娜)
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