国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动

* 沙特称大部分OPEC成员国以及俄罗斯同意延长减产协议

* OPEC消息人士称该组织不太可能加大减产力度

* 市场对快速恢复供需平衡失去信心

* 对冲基金Andurand Capital出脱所有原油多头头寸

路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。

但市场仍处于技术性超卖区域，价格从4月中创下的高位最多跌19%，促使一些投机客出脱多头头寸。

布兰特原油收高0.72美元，或1.5%，报每桶49.10美元。美国原油收高0.70美元，或1.5%，报每桶46.22美元。

油价周四急挫近5%，前夜继续下跌，美国原油跌至11月15日以来最低的43.76美元，布兰特原油跌至11月30日OPEC同意在今年上半年减产以来最低的46.64美元。

两大合约缩减跌幅，此前沙特阿拉伯OPEC理事阿玛告诉路透，OPEC和非OPEC产油国接近达成延长减产的协议。

他称，“根据今天的数据，可能需要将减产协议延长六个月才能扶助市场恢复平衡，但延长时限还未确定。”

OPEC消息人士周四称，OPEC可能在5月25日开会时延长减产，但不太可能进一步下调产量。

另外，政府数据显示，美国4月就业数据大幅反弹，失业率降至近10年低位的4.4%。

尽管今日油价上涨，但本周周线仍连续第三周下跌，布兰特原油下跌约5%，美国原油下跌6%，为11月以来最长跌势。

周四布兰特原油交易量达到近54.2万口的纪录高位，表明对冲基金加速减少多头头寸。

市场消息人士称，管理最大原油对冲基金之一的Pierre Andurand上周出脱了剩余的多头头寸，将当下的风险降至非常低的水平。(完) (编译 刘静；审校 母红)