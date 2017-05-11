国际油市：油价上涨，因美国原油库存下降而沙特对亚洲供应减少

中国经济：以点带面推动军民融合整体水平提升，强化资源整合力度--习近平
路透北京6月21日 - 中国国家主席习近平日前指出，要推动军民融合深度发展，必须向重点领域聚焦用力，以点带面推动整体水平提升；要强化资源整合力度，盘活用好存量资源，优化配置增量资源，发挥军民融合深度发展的最大效益。
路透新加坡5月11日 - 油价周四上涨，布兰特原油稳稳站回每桶50美元上方，因美国原油库存下降，而沙特对亚洲的原油供应降幅超过预期，令市场趋紧。
周四0039 GMT，布兰特原油期货报每桶50.33美元，较上日收盘水平上涨0.11美元或0.2%。
西德克萨斯中质油(WTI)原油期货报每桶47.46美元，较上日结算价上涨0.13美元或0.3%。
“上周库存下降逾500万桶，为年内最大单周降幅。看来OPEC减产终于见效，”AxiTrader首席市场策略师Greg McKenna表示。
全球最大石油出口国沙特阿拉伯已通知部分亚洲炼厂，对该地区买家的原油供应将自1月OPEC减产协议生效以来首次下调。
路透周二报导称，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)将6月对亚洲石油供应减少约700万桶。
美国能源资料协会(EIA)周三公布，上周美国原油库存创12月以来最大单周降幅，因进口大幅下滑；馏分油和汽油库存也下降，这帮助提振油价。
EIA公布，截至5月5日当周美国原油库存减少524.7万桶，市场预估为减少178.6万桶；汽油库存减少15.0万桶，市场预估为减少53.8万桶；馏分油库存减少158.7万桶，市场预估为减少101.3万桶。(完) (编译 王颖/许娜；审校 张若琪/郑茵)
路透北京6月21日 - 中国国家主席习近平日前指出，要推动军民融合深度发展，必须向重点领域聚焦用力，以点带面推动整体水平提升；要强化资源整合力度，盘活用好存量资源，优化配置增量资源，发挥军民融合深度发展的最大效益。
路透上海6月21日 - 中国家电大厂青岛海尔周三公告称，为进一步巩固及扩大公司在智能制 造领域的优势，拟收购实际控制人海尔集团旗下主营智能装备的境外子公司，交易对价约为4,861.55万美元（对应33,068.25万元人民币）。
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