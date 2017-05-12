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亚洲 | 2017年 5月 12日 星期五 09:43 BJT

国际油市：油价持稳，因市场预计OPEC带头的减产行动期限将延长

路透新加坡5月12日 - 油价周五持稳，因交易商预计石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动将延长，此外美国原油库存降至2月以来最低。

0120GMT，布兰特原油期货报每桶50.82美元，较昨日收盘涨0.05美元。

美国原油期货报每桶47.89美元，较昨日收盘涨0.06美元。

“油价可能复苏，”美国投资银行Jefferies在报告中说。

“(原油期货未平仓合约)净多头处在2016年11月以来最低水准，如果OPEC确实延长减产协议，这可能支撑油价大幅上涨，”Jefferies补充称。

OPEC和俄罗斯等其他产油国承诺在今年上半年期间减产近180万桶/日。

OPEC和其他参与减产的产油国5月25日将在维也纳开会，决定是否延长减产，还可能同意以更大幅度减产。

Jefferies预计减产协议将延长。

Jefferies还表示，美国上周原油库存减少530万桶，至5.225亿桶，“为油价提供一些基本面支撑”。

但是，分析师警告称油市供应仍充足。(完) (编译 许娜/杜明霞；审校 王丽鑫/张荻)
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