国际油市：油价持稳，因市场预计OPEC带头的减产行动期限将延长

金属期市：期锌触及新高后回落，因需求不确定
路透伦敦6月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周二触及逾两周高位后回落，因投资者在供应收紧担忧，和中国需求不确定这两个因素间寻求平衡。
路透新加坡5月12日 - 油价周五持稳，因交易商预计石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动将延长，此外美国原油库存降至2月以来最低。
0120GMT，布兰特原油期货报每桶50.82美元，较昨日收盘涨0.05美元。
美国原油期货报每桶47.89美元，较昨日收盘涨0.06美元。
“油价可能复苏，”美国投资银行Jefferies在报告中说。
“(原油期货未平仓合约)净多头处在2016年11月以来最低水准，如果OPEC确实延长减产协议，这可能支撑油价大幅上涨，”Jefferies补充称。
OPEC和俄罗斯等其他产油国承诺在今年上半年期间减产近180万桶/日。
OPEC和其他参与减产的产油国5月25日将在维也纳开会，决定是否延长减产，还可能同意以更大幅度减产。
Jefferies预计减产协议将延长。
Jefferies还表示，美国上周原油库存减少530万桶，至5.225亿桶，“为油价提供一些基本面支撑”。
但是，分析师警告称油市供应仍充足。(完) (编译 许娜/杜明霞；审校 王丽鑫/张荻)
路透伦敦6月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周二触及逾两周高位后回落，因投资者在供应收紧担忧，和中国需求不确定这两个因素间寻求平衡。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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