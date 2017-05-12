国际油市：油价小涨，因美国原油库存减少抵消活跃钻机数续升的影响

金属期市：期锌触及新高后回落，因需求不确定
路透伦敦6月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周二触及逾两周高位后回落，因投资者在供应收紧担忧，和中国需求不确定这两个因素间寻求平衡。
* 美国本周活跃钻机数连增第17周－贝克休斯
* 预计OPEC牵头的减产将延长
* 美国原油产量不断增加打压市场
路透纽约5月12日 - 油价周五小幅收高，因美国原油库存减少，且越来越多的国家支持延长石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动，助燃了全球供应过剩的情况将缓解的希望。
布兰特原油收高0.07美元，报每桶50.84美元。美国原油收高0.01美元，报每桶47.84美元。
周四油价上涨，因美国上周原油库存大跌530万桶，降幅大于预期，分析师表示，这表明OPEC及其他产油国的减产行动有助于缓解全球供应过剩。
OPEC和其他产油国在5月25日将开会，决定是否延长去年11月达成的减产协议，沙特已经表示，预计将延长减产至年底或更长。
德国商业银行在研究报告中表示，对OPEC长期支撑油价的能力感到质疑。
贝克休斯周五公布的数据显示，本周美国活跃钻机数连续第17周增加，增加九座至712座。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦6月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周二触及逾两周高位后回落，因投资者在供应收紧担忧，和中国需求不确定这两个因素间寻求平衡。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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