国际油市：油价持稳，因市场预期OPEC牵头的减产行动将延长

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月15日 - 油价周一持稳，外界预计石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯已同意将减产协议延长至今年下半年，这对油价构成支撑。
然而，美国钻探活动再次增加打压油市。
0125 GMT，指标布兰特原油期货每桶报50.86美元，与上一交易日的收盘价50.84美元几乎无差。
美国原油期货报每桶47.88美元，基本持平于上日结算价47.84美元。
分析师表示，石油输出国组织(OPEC)及俄罗斯等非OPEC产油国同意延长减产协议的预期给油市带来支撑。
“OPEC已初步同意延长减产协议的消息，本周应该会给油市提供一些支撑，”澳新银行周一称。
沙特能源部长法力赫和俄罗斯能源部长诺瓦克周一将在北京会晤，讨论石油产量政策。
不过，美国钻探活动大增，减弱OPEC和俄罗斯支持油市的努力。
美国能源企业活跃钻机数连续第17周增加，持续12个月的钻探活动复苏势头延续，这料将帮助提振美国原油产量明年升至纪录高位。
美国原油产量C-OUT-T-EIA目前为930万桶/日，较2016年中低点增加逾10%。
贝克休斯周五公布的数据显示，5月12日止当周美国活跃钻机数增加九座，至712座，为2015年4月以来最高。(完) (编译 王琛/许娜；审校 白云/戴素萍)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为