版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 15日 星期一 09:46 BJT

国际油市：油价持稳，因市场预期OPEC牵头的减产行动将延长

路透新加坡5月15日 - 油价周一持稳，外界预计石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯已同意将减产协议延长至今年下半年，这对油价构成支撑。

然而，美国钻探活动再次增加打压油市。

0125 GMT，指标布兰特原油期货每桶报50.86美元，与上一交易日的收盘价50.84美元几乎无差。

美国原油期货报每桶47.88美元，基本持平于上日结算价47.84美元。

分析师表示，石油输出国组织(OPEC)及俄罗斯等非OPEC产油国同意延长减产协议的预期给油市带来支撑。

“OPEC已初步同意延长减产协议的消息，本周应该会给油市提供一些支撑，”澳新银行周一称。

沙特能源部长法力赫和俄罗斯能源部长诺瓦克周一将在北京会晤，讨论石油产量政策。

不过，美国钻探活动大增，减弱OPEC和俄罗斯支持油市的努力。

美国能源企业活跃钻机数连续第17周增加，持续12个月的钻探活动复苏势头延续，这料将帮助提振美国原油产量明年升至纪录高位。

美国原油产量C-OUT-T-EIA目前为930万桶/日，较2016年中低点增加逾10%。

贝克休斯周五公布的数据显示，5月12日止当周美国活跃钻机数增加九座，至712座，为2015年4月以来最高。(完) (编译 王琛/许娜；审校 白云/戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐