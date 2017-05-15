国际油市：油价跳涨，之前沙特和俄罗斯称减产协议将延长至2018年3月

路透新加坡5月15日 - 油价周一跳涨逾1.5%，之前沙特和俄罗斯能源部长在联合声明中称，以石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将从今年年中延长至2018年3月。

0255 GMT，布兰特原油期货报每桶51.63美元，较上日收盘涨0.79美元或1.6%。

美国西德克萨斯中质油(WTI)原油期货报每桶48.61美元，涨0.77美元，或1.6%。

沙特能源部长法力赫和俄罗斯能源部长诺瓦克周一在北京会面，并共同表示，减产协议需要延长至2018年3月，以提振油市。

以沙特为首的石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头的其他产油国去年年底承诺在2017年上半年减产将近180万桶/日。

即便如此，2017年头几个月油价也没有高出50美元太多，因市场仍供应充足，这促使产油国延长减产协议。

俄罗斯是全球最大产油国，而沙特是最大原油出口国。两国原油日产量总计约2,000万桶，相当于全球日消费量的五分之一。

不过，美国不参与减产，减弱OPEC和俄罗斯稳定油市的努力效果。

美国能源企业活跃钻机数连续第17周增加，持续12个月的钻探活动复苏势头延续，这料将帮助提振美国原油产量明年升至纪录高位。

美国原油产量C-OUT-T-EIA目前为930万桶/日，较2016年中所及的低点增加逾10%。