更正-国际油市：油价跳涨，之前沙特及俄罗斯称减产协议需延长至2018年3月

(更正：因英文原文有误，将标题和正文第一段中的“减产协议将延长至2018年3月”改为“减产协议需延长至2018年3月”)

路透新加坡5月15日 - 油价周一跳涨逾1.5%，之前沙特和俄罗斯能源部长在联合声明中称，由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议需从今年年中延长至2018年3月。

0500GMT，布兰特原油期货报每桶51.65美元，较上日收盘涨0.81美元或1.6%。

美国西德克萨斯中质油(WTI)原油期货报每桶48.62美元，涨0.78美元，或1.6%。

沙特能源部长法力赫和俄罗斯能源部长诺瓦克周一称，两国一致认为需把减产协议延长至2018年3月。

“两位部长同意，将采取一切措施实现稳定市场的目标，将商业原油库存降至五年平均水平，并彰显产油国确保市场稳定的决心，”声明称。

延长减产协议最初会和之前的规模一致，不过两位部长表示，他们希望其他产油国也加入。

俄罗斯和沙特两国的产量约为2,000万桶/日，相当于全球消费量的五分之一。他们在油市的政治和经济影响力在很大程度上确保了其他已经加入减产的国家也会延长减产协议。