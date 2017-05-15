更正-国际油市：油价跳涨，之前沙特及俄罗斯称减产协议需延长至2018年3月

全球金市：金价跌至五周低位，因美元反弹
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
(更正：因英文原文有误，将标题和正文第一段中的“减产协议将延长至2018年3月”改为“减产协议需延长至2018年3月”)
路透新加坡5月15日 - 油价周一跳涨逾1.5%，之前沙特和俄罗斯能源部长在联合声明中称，由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议需从今年年中延长至2018年3月。
0500GMT，布兰特原油期货报每桶51.65美元，较上日收盘涨0.81美元或1.6%。
美国西德克萨斯中质油(WTI)原油期货报每桶48.62美元，涨0.78美元，或1.6%。
沙特能源部长法力赫和俄罗斯能源部长诺瓦克周一称，两国一致认为需把减产协议延长至2018年3月。
“两位部长同意，将采取一切措施实现稳定市场的目标，将商业原油库存降至五年平均水平，并彰显产油国确保市场稳定的决心，”声明称。
延长减产协议最初会和之前的规模一致，不过两位部长表示，他们希望其他产油国也加入。
俄罗斯和沙特两国的产量约为2,000万桶/日，相当于全球消费量的五分之一。他们在油市的政治和经济影响力在很大程度上确保了其他已经加入减产的国家也会延长减产协议。
OPEC将在5月25日在日内瓦召开会议。(完) (编译 王颖/李春喜; 审校 于春红/王丽鑫)
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
路透纽约/伦敦6月20日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二跌至一年低位，因在跌穿上周触及的低位后激发了技术性卖盘；罗布斯塔咖啡期货从两个月高位下滑，跌穿200日移动均线切入位。
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