国际油市：油价处于一个月高位，因预期减产协议将延长

* 美国连续第18周增加活跃钻机-贝克休斯

* 油价处于一个月来最高水平

* 预计OPEC和其它产油国将延长减产协议

* 市场等待本周末的伊朗大选

* 美国原油期货净多头头寸连续第四周减少-CFTC

路透纽约5月19日 - 油价周五上涨，连续第二周周线升高，因石油输出国组织(OPEC)和其它产油国将于下周同意延长减产协议的预期升温。

布兰特原油收高1.10美元，2.1%，报每桶53.61美元，为4月18日以来最高价，美国原油收高0.98美元，至50.33美元，为4月19日以来最高。

本周，美国原油上涨5.2%，布兰特原油上涨5.4%。

石油输出国组织(OPEC)和包括俄罗斯在内的其它产油国将于5月25日召开会议，预计会将日减产180万桶的协议延长至明年3月底。

许多投资者仍担心较高的全球库存和来自世界各地的供应数据表明，全球库存减少幅度放缓，甚至下降趋势遭到了逆转。

能源服务公司贝克休斯称，截至5月19日当周美国钻探商增加八座活跃钻机，为连续第18周增加，为有史以来的第二长跨度。总活跃钻机数为720座，达到2015年4月以来最多。

伊朗将于本周末举行大选第一轮投票。德国商业银行称，如果哈桑·鲁哈尼仍就任，应该可以鼓励西方投资和提振伊朗石油产量。