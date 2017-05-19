国际油市：油价处于一个月高位，因预期减产协议将延长

金属期市：期锌触及新高后回落，因需求不确定
路透伦敦6月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周二触及逾两周高位后回落，因投资者在供应收紧担忧，和中国需求不确定这两个因素间寻求平衡。
* 美国连续第18周增加活跃钻机-贝克休斯
* 油价处于一个月来最高水平
* 预计OPEC和其它产油国将延长减产协议
* 市场等待本周末的伊朗大选
* 美国原油期货净多头头寸连续第四周减少-CFTC
路透纽约5月19日 - 油价周五上涨，连续第二周周线升高，因石油输出国组织(OPEC)和其它产油国将于下周同意延长减产协议的预期升温。
布兰特原油收高1.10美元，2.1%，报每桶53.61美元，为4月18日以来最高价，美国原油收高0.98美元，至50.33美元，为4月19日以来最高。
本周，美国原油上涨5.2%，布兰特原油上涨5.4%。
石油输出国组织(OPEC)和包括俄罗斯在内的其它产油国将于5月25日召开会议，预计会将日减产180万桶的协议延长至明年3月底。
许多投资者仍担心较高的全球库存和来自世界各地的供应数据表明，全球库存减少幅度放缓，甚至下降趋势遭到了逆转。
能源服务公司贝克休斯称，截至5月19日当周美国钻探商增加八座活跃钻机，为连续第18周增加，为有史以来的第二长跨度。总活跃钻机数为720座，达到2015年4月以来最多。
伊朗将于本周末举行大选第一轮投票。德国商业银行称，如果哈桑·鲁哈尼仍就任，应该可以鼓励西方投资和提振伊朗石油产量。
周五，美国商品期货交易委员会(CFTC)称，截至5月16日当周，基金经理减少对美国原油期货和期权的多头头寸，至11月以来的最低水平。这是连续第四周下降，因美国原油在4月中遭抛售以来，价位未能达到每桶远高于50美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透伦敦6月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周二触及逾两周高位后回落，因投资者在供应收紧担忧，和中国需求不确定这两个因素间寻求平衡。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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