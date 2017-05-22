国际油市：油价升至逾一个月高位，因预期产油国将延长减产行动

* OPEC牵头的减产行动料将延长六到九个月

* 市场认为存在加大减产力度的可能性-消息人士

* 沙特能源部长访问伊拉克，寻求后者支持延长减产协议

* 美国石油产量急增令OPEC减产努力可能功亏一篑

* 印度考虑购买更多美国和加拿大石油，以及发展可再生能源

路透纽约5月22日 - 油价周一升至逾一个月最高，因市场对石油出口国本周将同意延长减产协议的信心不断增强，并臆测产油国可能会进一步加大减产力度。

布兰特原油期货收涨0.26美元，或0.5%，报每桶53.87美元。美国6月原油期货上扬0.40美元，或0.8%，报每桶50.73美元，该合约今日为最后一个交易日。

上述两合约，以及美国7月原油期货均收在4月18日以来最高水平。

两大指标原油在过去九个交易日中第八日上涨，自本月稍早触及五个月低位后上扬了约16%。

带动油价上涨的诱因是，市场预期石油输出国组织(OPEC)，和俄罗斯等非OPEC产油国将在5月25日举行的会议上，将减产180万桶/日的协议延长六到九个月。

“延长减产协议的决定看似基本已成定局，”SEB Markets的首席商品分析师Bjarne Schieldrop表示，“看似OPEC内部的共识非常高。”

沙特能源大臣法力赫周一罕见地访问伊拉克，目前该国正努力游说其它OPEC成员国，支持将减产行动延长九个月，以缓解全球供应过剩的状况，并支撑油价。

OPEC秘书长周一称，该组织成员国和其他产油国在延长减产期限方面的共识度越来越高。

消息人士称，在周四OPEC和非OPEC产油国维也纳会议前，各国还讨论了加大减产力度的可能性。

但如果未达成一致，可能令市场失望，德国商业银行的分析师表示。

“如果产油国只同意延长减产协议，最好的结果是市场反应中性，甚至还可能点燃失望情绪，”德国商业银行在一份报告中称。

部分分析师指出，要使市场实现供需平衡，需要加大减产力度，但指出，到目前为止，减产行动刺激美国能源企业增加页岩油产量。

自去年中以来，美国石油产量已增加10%，或接近90万桶/日，至930万桶/日。

另外，OPEC加大减产力度以及随之带来的油价上涨，可能促使部分消费国寻找替代供应和替代能源。