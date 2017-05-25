国际油市：油价上涨，市场预期OPEC将延长减产协议

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月25日 - 油价在周四OPEC会议召开前上涨，这次会议预计将延长减产协议至2018年，至少将比原定今年上半年到期的时间再延长九个月。
0539 GMT时，布兰特原油期货涨0.45美元，或0.8%，报每桶54.41美元。
美国原油期货涨0.4美元，或0.8%，报每桶51.76美元。
两种指标油价均较5月低点上涨了逾16%。
油价上涨，因市场一致认为OPEC和俄罗斯等其他产油国的减产180万桶/日计划将延长到2018年。
新加坡期货经纪商OANDA分析师Jeffrey Halley表示，外界有很多揣测，减产行动可能延长九个月，甚至12个月。
“市场普遍预期OPEC至少将减产行动再延长九个月，”Schork Report的Stephen Schork表示。
澳洲Rivkin Securities分析师James Woods表示，减产行动延长“已经体现在油价里”，并称，在目前这个阶段不大可能宣布更大幅度的减产。
“OPEC官员倾向于...等一段时间看看延长减产对于平衡油市的效果，然后才可能采取力度更大的行动，”他说。(完) (编译 白云/李春喜 审校 张若琪/蔡美珍)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为