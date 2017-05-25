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亚洲 | 2017年 5月 25日 星期四 14:04 BJT

国际油市：油价上涨，市场预期OPEC将延长减产协议

路透新加坡5月25日 - 油价在周四OPEC会议召开前上涨，这次会议预计将延长减产协议至2018年，至少将比原定今年上半年到期的时间再延长九个月。

0539 GMT时，布兰特原油期货涨0.45美元，或0.8%，报每桶54.41美元。

美国原油期货涨0.4美元，或0.8%，报每桶51.76美元。

两种指标油价均较5月低点上涨了逾16%。

油价上涨，因市场一致认为OPEC和俄罗斯等其他产油国的减产180万桶/日计划将延长到2018年。

新加坡期货经纪商OANDA分析师Jeffrey Halley表示，外界有很多揣测，减产行动可能延长九个月，甚至12个月。

“市场普遍预期OPEC至少将减产行动再延长九个月，”Schork Report的Stephen Schork表示。

澳洲Rivkin Securities分析师James Woods表示，减产行动延长“已经体现在油价里”，并称，在目前这个阶段不大可能宣布更大幅度的减产。

“OPEC官员倾向于...等一段时间看看延长减产对于平衡油市的效果，然后才可能采取力度更大的行动，”他说。(完) (编译 白云/李春喜 审校 张若琪/蔡美珍)
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