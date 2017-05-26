国际油市：油价反弹，但因OPEC减产协议令人失望本周大跌

* 油价反弹，此前因OPEC减产协议令人失望大跌

* 美国和英国长周末前交投清淡

* 美国活跃钻机连续第19周增加-贝克休斯

* 本周末驾车上路的美国人数预计将为2005年以来最多-美国汽车协会

路透纽约5月26日 - 油价周五反弹，上涨逾1%，但本周下跌近3%，此前石油输出国组织(OPEC)牵头的延长减产协议行动，没能达到许多投资者的预期。

但在周四遭大幅抛售后今日交易清淡，因美国和英国将迎来三日长周末。

布兰特原油收高0.69美元，或1.3%，报每桶52.15美元，盘中低见50.71美元。

美国原油收高0.9美元，或1.8%，报每桶49.80美元，盘中低见48.18美元。

周四，OPEC和主要产油国誓言将为期六个月、日减产180万桶原油的协议延长九个月，直至2018年第一季结束。

决定做出后，油价急挫5%，因一些市场人士已经消化了更积极的减产计划。

“我认为这是膝跳反应，没什么意义，”哥伦比亚大学全球石油项目主任Antoine Halff称。

布兰特原油的交易量从周四的46.4495万口降至25.4142万口，美国原油交易量从周四的115万口下降至72.6467万口。美国原油周四的成交量为11月30日OPEC首次同意减产以来的最高水平。

本周，布兰特原油下跌2.7%，美国原油下跌1.1%。

产油国对于这个计划能够将原油库存降低至27亿桶的五年均值感到有信心。

美国大型油田技术服务公司贝克休斯称，美国活跃钻机连续第19周增加，但增速放缓，本周仅增加两座，5月的增幅为10月以来最低。