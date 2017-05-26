国际油市：油价反弹，但因OPEC减产协议令人失望本周大跌

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* 油价反弹，此前因OPEC减产协议令人失望大跌
* 美国和英国长周末前交投清淡
* 美国活跃钻机连续第19周增加-贝克休斯
* 本周末驾车上路的美国人数预计将为2005年以来最多-美国汽车协会
路透纽约5月26日 - 油价周五反弹，上涨逾1%，但本周下跌近3%，此前石油输出国组织(OPEC)牵头的延长减产协议行动，没能达到许多投资者的预期。
但在周四遭大幅抛售后今日交易清淡，因美国和英国将迎来三日长周末。
布兰特原油收高0.69美元，或1.3%，报每桶52.15美元，盘中低见50.71美元。
美国原油收高0.9美元，或1.8%，报每桶49.80美元，盘中低见48.18美元。
周四，OPEC和主要产油国誓言将为期六个月、日减产180万桶原油的协议延长九个月，直至2018年第一季结束。
决定做出后，油价急挫5%，因一些市场人士已经消化了更积极的减产计划。
“我认为这是膝跳反应，没什么意义，”哥伦比亚大学全球石油项目主任Antoine Halff称。
布兰特原油的交易量从周四的46.4495万口降至25.4142万口，美国原油交易量从周四的115万口下降至72.6467万口。美国原油周四的成交量为11月30日OPEC首次同意减产以来的最高水平。
本周，布兰特原油下跌2.7%，美国原油下跌1.1%。
产油国对于这个计划能够将原油库存降低至27亿桶的五年均值感到有信心。
美国大型油田技术服务公司贝克休斯称，美国活跃钻机连续第19周增加，但增速放缓，本周仅增加两座，5月的增幅为10月以来最低。
下周一的美国阵亡士兵纪念日假期标志着美国夏季驾车季节的开始，受助于经济增长和汽油价格相对较低，本周末上路的美国人预计将达到12年高位，应该对油价起到支撑作用。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为