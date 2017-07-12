国际油市：油价上涨，因美国下调明年产量预估且库存下降

路透新加坡7月12日 - 油价周三延续上日涨势，因美国政府下调明年原油产量预估，且石油库存下降。

0155 GMT，布兰特原油期货上涨0.65美元，或1.4%，报每桶48.17美元；美国西德克萨斯中质油(WTI)报每桶45.77美元，上涨0.73美元，或1.6%。

周二，这两种原油期货价格均收高约1.4%。

“油价...隔夜大幅上涨，因美国能源资料协会(EIA)下调2018年美国产量预估，且美国石油协会(API)数据显示，美国库存再次大幅下滑，”澳洲Rivkin Securities投资分析师William O'Loughlin表示。

API周二称，截至7月7日当周，美国原油库存减少810万桶，至4.956亿桶，分析师预估为减少290万桶。汽油库存也意外下降，但馏分油库存增加。

EIA周二晚间表示，预计2018年美国原油日产量将从今年的930万桶增加57万桶，至990万桶。这低于上月预计的按年增加68万桶。

尽管该产量预估小幅下调，但仍料打破2015年6月创下的纪录高位961万桶。

同时，石油输出国组织(OPEC)国家原油产量仍处于高位。(完) (编译 王琛/杜明霞；审校 王兴亚/戴素萍)