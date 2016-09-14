国际油价重挫3% 因IEA和OPEC均预计供应过剩将持续至明年上半年

路透纽约9月13日 - 油价周二收跌，跌幅高达3%，因石油输出国组织(OPEC)和国际能源署(IEA)均预计，全球油市供应过剩的状况可能持续至明年。

国际能源署表示，石油需求增长大幅放缓，且库存和供应持续增加，这意味着至少到明年上半年，油市都将保持供应过剩的状况。

在此之前，OPEC也于周一意外发表了利空的油市前景展望。该组织称，非OPEC成员国的新油田投产，将导致明年供应过剩的情况恶化。且事实证明，美国页岩油生产商应对低油价的能力强于预期。

“从上述报告来看，OPEC和IEA认为，油市状况严重恶化，”德国商业银行的商品战略部主管Eugen Weinberg说。

“油价此轮跌势持续一段时间我不会感到意外，因为，我认为OPEC和IEA预期的情况可能会出现。”

美元走强也重压油价和其它以美元计价的商品。美股.SPX急跌，受累于波及所有风险资产的利空人气。

布兰特原油期货收跌1.22美元，或2.5%，报每桶47.10美元。

美国原油期货急挫1.39美元，或3%，收报每桶44.90美元。

分析师预计，美国政府数据将显示，最近一周美国原油库存增加380万桶。美国石油协会(API)将于周二2030 GMT公布库存数据。能源资料协会(EIA)将于周三发布库存报告。(完)