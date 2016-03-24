国际油价持稳 因美国活跃钻机数减少抵消了库存高企的忧虑

路透纽约3月24日 - 油价周四持稳，在美国公布本周活跃钻机数恢复跌势后，油价缩减跌幅。但分析师和交易商表示，如果美国原油库存再度创下纪录高位，未来一周油价可能遭受又一轮的抛售。

今日稍早，美国原油期货一度下挫4%，布兰特原油期货跌穿每桶40美元，延续周三美国公布库存数据后的颓势。美国能源资料协会(EIA)周三表示，上周美国原油库存猛增940万桶，是接受路透调查的分析师预计的310万桶增幅的三倍。

但周四稍晚，油田服务公司Baker Hughes公布的数据显示，在本周美国活跃钻机数减少15座，这提振了市场人气。美国目前的活跃钻机数为372座，为2009年11月来最低。

美国原油期货收跌0.33美元，报每桶39.46美元，日低为38.33美元。本周美国原油期货升2美分，连续第六周收高。

布兰特原油期货收低0.03美元，报每桶40.44美元，盘中稍早降至39.22美元。本周该合约跌0.76美元，或约2%，为六周来首周下滑。

尽管本周美国活跃钻机数减少15座并不是能改变市场走向的大新闻，但却缓和了对油市每日供应过剩约200万桶的担忧。

“在上周活跃钻机数增加一座后，部分投资人可能猜测，钻机数持续减少的势头终于开始减弱了，”Liquidity Futures经纪Pete Donovan称，“很明显，并非如此。”

在耶稣受难日和复活节假期前，油市成交清淡，市场更容易在人气转变后收复失地。(完)