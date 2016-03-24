国际油价持稳 因美国活跃钻机数减少抵消了库存高企的忧虑

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透纽约3月24日 - 油价周四持稳，在美国公布本周活跃钻机数恢复跌势后，油价缩减跌幅。但分析师和交易商表示，如果美国原油库存再度创下纪录高位，未来一周油价可能遭受又一轮的抛售。
今日稍早，美国原油期货一度下挫4%，布兰特原油期货跌穿每桶40美元，延续周三美国公布库存数据后的颓势。美国能源资料协会(EIA)周三表示，上周美国原油库存猛增940万桶，是接受路透调查的分析师预计的310万桶增幅的三倍。
但周四稍晚，油田服务公司Baker Hughes公布的数据显示，在本周美国活跃钻机数减少15座，这提振了市场人气。美国目前的活跃钻机数为372座，为2009年11月来最低。
美国原油期货收跌0.33美元，报每桶39.46美元，日低为38.33美元。本周美国原油期货升2美分，连续第六周收高。
布兰特原油期货收低0.03美元，报每桶40.44美元，盘中稍早降至39.22美元。本周该合约跌0.76美元，或约2%，为六周来首周下滑。
尽管本周美国活跃钻机数减少15座并不是能改变市场走向的大新闻，但却缓和了对油市每日供应过剩约200万桶的担忧。
“在上周活跃钻机数增加一座后，部分投资人可能猜测，钻机数持续减少的势头终于开始减弱了，”Liquidity Futures经纪Pete Donovan称，“很明显，并非如此。”
在耶稣受难日和复活节假期前，油市成交清淡，市场更容易在人气转变后收复失地。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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