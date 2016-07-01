焦点：油价复苏前路漫漫 全球过剩库存压力料持续至2018年

路透伦敦7月1日 - 对于沙特能源部长法力赫而言，如果他想知道全世界需要多少时间才能消解过多石油库存、令市场恢复平衡，不妨设想一种情景，或许有助找出答案。

如果今天将全球所有过剩原油都装上油轮，这些油轮可以排成一条超过100公里的长龙，相当于整个苏伊士运河长度的约三分之二。

分析师、交易商和石油公司称，很有可能要到2018年才能消化过剩原油，除非是某个尼日利亚规模级的产油国将全年产量减少一半。

分析师称，在市场消化掉至少3.5亿桶的过剩石油库存之前，油价恐难持续复苏。这些石油足以装满350个大型原油油轮。

“如今的问题是，你能以多快的速度清除全球过多的库存，”沙特能源部长法力赫上周向美国一家报纸表示。法力赫之前曾表示，石油供应超过需求的现象终于在过去几个月停止。

根据国际能源署(IEA)的数据，今年稍早全球石油库存曾触及30亿桶的纪录高位。

据越南咨询机构JBC Energy的数据，2014年中以来全球库存上升了约8亿桶。

但JBC表示，这其中有一半是“结构性的”，包括进入中国和印度战略石油储备的原油，以及用于确保未来需求的库存。

这样市场需应对的是约4亿桶增加库存，规模足够西班牙等国近一年的原油消耗。

**库存缓慢下降**

石油输出国组织(OPEC)一再表示，库存过多是油价复苏面临的一个威胁。OPEC最近公布月报显示，认为经济合作暨发展组织(OECD)商业库存比五年均值高3.38亿桶。

国际能源署(IEA)称，4月末OECD库存比五年均值高约3.57亿桶。

“过剩规模开始下降，”Energy Aspects分析师Richard Mallinson表示，估计5月OECD库存下降2,200万桶，至比五年均值高3.3亿多桶。

JBC预计今年下半年原油库存将小幅削减约40万桶/日或大约7,300万桶，因为从中国到哈萨克斯坦及哥伦比亚等，全球供应的减少程度盖过了石油需求的预期降幅。

IEA称，假定2017年OPEC产油量温和增长，全球石油库存料在2017年上半年小幅增加，然后到下半年再度下降，且降幅略超过上半年的增幅。

该机构预计，2017年石油库存将减少10万桶/日或大约3,650万桶，仅为过剩规模的十分之一上下。

JBC称，市场可能需要到2018年初才能回归“正常”，前提是假定供应较需求低大约50万桶/日。

根据BP的Dale，即便供应较需求低100万桶/日，过剩局面可能也要长达18个月才能消除。(完)