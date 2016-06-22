美国库存降幅不及预期拖累油价收跌 英国公投前料走势震荡

路透纽约6月22日 - 油价周三收跌逾1%，因美国原油库存降幅不及预期，且在英国退欧公投前投资者如坐针毡。

在美国能源资料协会(EIA)库存数据公布前，原油期货早盘上扬。数据显示，截至6月17日当周，美国原油库存减少91.7万桶。

尽管原油库存连续第五周下降，但EIA报告的降幅不及分析师的预期。接受路透调查的分析师预计，上周美国原油库存减少170万桶。另外，美国石油协会(API)周二报告，上周美国石油库存骤降520万桶。

原油期价周二收跌，但在盘后交易中上扬，受助于API报告库存骤降。

利多人气延续至周三早盘，布兰特和美国原油期货一度在50美元的心理位之上交投。

布兰特原油期货收跌0.74美元，或1.5%，报每桶49.88美元。

美国原油期货收挫0.72美元，或1.4%，报每桶49.13美元。

“毫无疑问，今天的库存数据对市场不利，在昨日API公布库存减少500万桶后，(今日的数据)令市场大跌眼镜，”纽约原油船货追踪公司ClipperData的分析师Troy Vincent说。

“尽管较之上年同期水平，汽油需求仍然强劲，但汽油和馏分油库存增加对成品油价格而言也不是好兆头。鉴于今日的库存报告，我们预计美国原油期货本周将跌回至49美元下方。”

美国汽油需求过去四周按年增长3.9%，但上周汽油库存增加62.7万桶，馏分油库存增加15.1万桶。

投资者预计市场波动将会加剧，因在周四英国退欧公投前，美元会随着市场臆测的变化而起伏不定。(完)