国际油价上涨 受美国制裁伊朗和美国就业数据带动

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约2月3日 - 油价周五上涨，此前美国对一些伊朗个人和实体实施制裁，数日前白宫谴责伊朗进行导弹试射。
美国1月就业数据也支撑油价，因该报告表明能源需求将持续强劲。
美国原油期货收高0.29美元，或0.5%，报每桶53.83美元。本周周线上升逾1%。
布兰特原油期货收涨0.25美元，报每桶56.81美元，周线上涨2%，为年内最大的周线涨幅。
周五美国原油成交量相对低，在2030 GMT，大约为44万口合约，低于200日移动均值52.8万口/日。
“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
美国1月就业岗位急增，增幅远超预期，因建筑和零售企业加大招聘力度。美国劳工部称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最大增幅。但失业率上升0.1个百分点，至4.8%。
美国财政部公布，对伊朗13个个人和12个实体实施制裁，他们不得使用美国金融系统或和美国企业有往来。他们也可能面临“次要制裁”，即外国企业或个人禁止和他们有往来，否则可能被美国列入黑名单。
这是特朗普政府首次对伊朗实施制裁。特朗普在2016年总统选举中誓言，将强硬对待伊朗。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。