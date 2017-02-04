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国际财经 | 2017年 2月 4日 星期六 10:21 BJT

国际油价上涨 受美国制裁伊朗和美国就业数据带动

路透纽约2月3日 - 油价周五上涨，此前美国对一些伊朗个人和实体实施制裁，数日前白宫谴责伊朗进行导弹试射。

美国1月就业数据也支撑油价，因该报告表明能源需求将持续强劲。

美国原油期货收高0.29美元，或0.5%，报每桶53.83美元。本周周线上升逾1%。

布兰特原油期货收涨0.25美元，报每桶56.81美元，周线上涨2%，为年内最大的周线涨幅。

周五美国原油成交量相对低，在2030 GMT，大约为44万口合约，低于200日移动均值52.8万口/日。

“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。

美国1月就业岗位急增，增幅远超预期，因建筑和零售企业加大招聘力度。美国劳工部称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最大增幅。但失业率上升0.1个百分点，至4.8%。

美国财政部公布，对伊朗13个个人和12个实体实施制裁，他们不得使用美国金融系统或和美国企业有往来。他们也可能面临“次要制裁”，即外国企业或个人禁止和他们有往来，否则可能被美国列入黑名单。

这是特朗普政府首次对伊朗实施制裁。特朗普在2016年总统选举中誓言，将强硬对待伊朗。(完) 　

(编译 利棣儿；审校 李军)

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