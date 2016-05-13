《KEMP专栏》全球石油需求增速意外超乎预期

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 戴素萍/龚芳/王兴亚/许娜

路透伦敦5月12日 - 全球石油消费增速要比年初多数分析师预期的更快，但需求的增加在地理上仍然极不均衡，且各种油品需求强弱不均。

国际能源署(IEA)周四表示，2016年第一季全球石油需求较上年同期增加140万桶/日。

第一季石油消费增速快于IEA去年底预测的120万桶/日。

目前IEA未调整今年平均石油消费增长为120万桶/日的预估，指因消费增长将受阻于全球经济成长迟滞，暗示2016年稍晚将会放缓。

然加拿大、尼日利亚、利比亚、伊拉克和委内瑞拉大量原油供应中断，加上美国页岩油供应放缓，IEA预测“油市的走向趋于平衡”。

IEA预计，今年上半年的全球供需过剩幅度为130万桶/日，下半年将大幅缩减至仅为20万桶/日。

**印度需求跃升**

印度及美国对石油需求增长幅度最高，油价更加便宜促使开车族汽油消耗量创下纪录高位。

据印度石油和天然气部数据显示，印度4月止的12个月石油产品消耗量首度超越400万桶/日。

印度今年前四个月石油产品消耗量较上年同期约增加40万桶/日，增幅达10%。(tmsnrt.rs/1YnySYn)

印度人数不断增加的中产阶段对石油需求激增，推动该国一跃成为全球第四大石油消费国，明年更可望超越日本跃居第三大。(tmsnrt.rs/1YnyXLL)

**美国油品消耗亦增加**

美国能源资料协会(EIA)估计，美国今年前四个月石油产品消耗量增加24万桶/日(参考EIA于2016年5月发布的“短期能源展望”)

美国公路车流量激增，而且相比小型车，开车族更偏爱较大型的跨界多功能车，促使汽油用量攀升，连带推高石油消耗量。

EIA估计，4月汽车的汽油用量升至946万桶/日，较上年同期增加32万桶/日。

美国今年的汽油消费量料达到纪录高位，超过2007年创下的前次峰值。

驾车出行者的需求极其强劲，已经促使EIA在过去六个月大幅上修汽油消费增长预估。

该机构去年12月预计汽油消费仅增长1万桶/日，1月时预估为增长7万桶/日，3月预估增长9万桶/日，4月预估增长13万桶/日，而现在到了5月预估增长16万桶/日。

**货运业不景气**

这些方面的石油需求异常强劲，帮助抵消了其他地区以及柴油等其他燃油明显疲弱的需求。

拉美和中东直到2014年一直是石油消费的最大推动力之一。这两个地区报告消费量增长大幅放缓甚至下降，因当地经济深受大宗商品崩跌之害。

北半球冬季普遍温暖，加上美国及全球其他大部分地区的货运需求停滞或下滑，对柴油及其他中质馏分油的消费造成打击。

不管是美国还是全球其他地区，货运需求都没有显示出回升迹象。(tmsnrt.rs/1YnyVU2)

石油、天然气、矿业和制造业活动减少继续，压低了原材料和资产财的出货量，同时经销商和零售商因库存高企而举步维艰。(tmsnrt.rs/1YnyVUb)

年初时对全球经济突然坠入衰退的担忧最终被证明没有根据，但全球经济难以获得较大动力，而且运输需求即便有增长，也相当缓慢。

由于运输市场前景疲弱，EIA预计2016年美国除汽油以外的燃料消费将减少2万桶/日，到2017年才转为增长12万桶/日。

**市场再平衡**

如果全球经济形势没有进一步恶化，那么在一些经济体驾车需求的支撑下，2016年全球石油需求增长看来将再度出人意料，就像2015年那样。

石油需求要继续增长，品种应除汽油外还包括柴油，地理范围也应从美国和印度扩大到其他新兴经济体。

2015/16年的北半球冬季异常温暖，2016/17年应该要寒冷一些，这将提振取暖油消费。(参见“冷冬可能是馏分油市场的救星”)

但燃料市场要想变得更加均衡，则需等到全球贸易量增长，拉美、中东和亚洲经济恢复成长。(完)