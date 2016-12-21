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国际财经 | 2016年 12月 21日 星期三 08:36 BJT

国际油价收高 但在利比亚宣布重开输油管后脱离日高

路透纽约12月20日 - 油价周二上涨，但结算价低于日高，因之前利比亚宣布重开封锁两年的西部油田输油管。

指标布兰特原油期货收高0.43美元，或0.8%，报每桶55.35美元，日高为55.92美元。美国原油期货升0.11美元，报52.23美元。

利比亚国家石油公司称西部油田输油管封锁两年后已经重开，料未来三月产量增加27万桶/日后，油价从高位回软。

冲突和政治纷争令利比亚产量降至仅60万桶/日，远低于2011年内战前的160万桶。

近几个月市场主要聚焦在石油输出国组织(OPEC)，该组织同意减产120万桶/日。

非OPEC产油国也同意限产，交易商预计美国库存未来几周将下降，但在1月初步迹象显示产油国是否遵守承诺前，油价可能在区间内交投。

市场在等到周三上午美国公布的官方周度库存数据，路透访查的分析师预计，上周美国原油库存减少240万桶。

美国石油协会将在周二稍晚发布库存数据。(完) 　

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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