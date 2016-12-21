国际油价收高 但在利比亚宣布重开输油管后脱离日高

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约12月20日 - 油价周二上涨，但结算价低于日高，因之前利比亚宣布重开封锁两年的西部油田输油管。
指标布兰特原油期货收高0.43美元，或0.8%，报每桶55.35美元，日高为55.92美元。美国原油期货升0.11美元，报52.23美元。
利比亚国家石油公司称西部油田输油管封锁两年后已经重开，料未来三月产量增加27万桶/日后，油价从高位回软。
冲突和政治纷争令利比亚产量降至仅60万桶/日，远低于2011年内战前的160万桶。
近几个月市场主要聚焦在石油输出国组织(OPEC)，该组织同意减产120万桶/日。
非OPEC产油国也同意限产，交易商预计美国库存未来几周将下降，但在1月初步迹象显示产油国是否遵守承诺前，油价可能在区间内交投。
市场在等到周三上午美国公布的官方周度库存数据，路透访查的分析师预计，上周美国原油库存减少240万桶。
美国石油协会将在周二稍晚发布库存数据。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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