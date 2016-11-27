国际油价大跌近2美元 因OPEC减产会议前不确定犹在

路透波士顿11月25日 - 美国原油周五下跌近4%，因不确定石油输出国组织(OPEC)是否将达成减产协议，此前沙特称不会出席OPEC和非OPEC国家周一讨论减产的会议。

布兰特原油下滑1.76美元，或3.59%，收报每桶47.24美元。美国原油期货跌1.90美元，或3.96%，收报46.06美元。油价在盘后交易中扩大跌幅，低见45.88美元。

美国原油本周上涨0.13美元，交投区间为45.77至49.20美元。布兰特原油本周上升0.20美元，交投区间为46.85至49.96美元。

两份原油合约在美国感恩节假期后和周末前交投疏落。

OPEC消息人士表示，沙特告知OPEC，沙特将不参加周一举行的OPEC与非OPEC产油国讨论限产会议，因沙特希望首先聚焦在OPEC内部达成共识。

“沙特不参加周一会议的消息令油价最初被抛售，”Tyche Capital高管Tariq Zahir说，“必须达成重大的减产，必须是能令市场信服的行动。”

俄罗斯知情人士向路透表示，俄罗斯仍计划出席11月28日在维也纳举行的较低级别的准备会议，OPEC部长级会议将在11月30日进行。

交易商，沙特阿美1月向一些亚洲顾客的原油供应将上升，这也为油市蒙上阴霾。

10月中国原油日进口降至1月来最低，增加市场利空基调。

但分析师表示，除了担心下周OPEC协议的命运外，油市基本面没有什么变化。

多数分析师预计，OPEC会议将达成某种形式的减产，但不确定措施力度是否足够提振油市。(完)