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国际财经 | 2017年 1月 18日 星期三 08:47 BJT

国际油价回软 因美国和俄罗斯增产预估抵消美元走软影响

路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。

美元兑一篮子货币跌至近六周地位，此前美国候任总统特朗普称，美元太强，不利于美国竞争力。

美元走弱令以美元计价的石油对于其它货币持有者来说更加便宜。

“油市实际上比看上去的要弱，因为是受到了美元下跌的提振，”PSW Investments执行合伙人Phil Davis称。

布兰特原油下跌0.39美元，或0.7%，报每桶55.47美元；美国石油上涨0.11美元，或0.2%，报每桶52.48美元。两者周二稍早均上涨1美元。

周二稍早，油价得到主要原油出口国沙特的一些支撑，沙特称，将严格遵守OPEC与俄罗斯等非OPEC成员国之间达成的减产协议。

根据此协议，OPEC与俄罗斯等其它非OPEC产油国将每日减产近180万桶，先执行六个月，以帮助恢复供需平衡。

根据装卸数据和行业消息人士，1月截至目前，伊拉克南部终端的石油出口减少，表明OPEC第二大产油国正在执行减产协议。

但油价由高位回落，因预计美国和俄罗斯产量将增加，市场对OPEC整体而言遵守减少供应的承诺存疑。

根据路透调查，分析师预计6月底全球减产协议到期后，2017年俄罗斯原油产量将达到后苏联时代的纪录高位。

“利比亚、伊朗、伊拉克和尼日利亚石油产量强劲且在不断增加，将减少OPEC/俄罗斯减产的效果，”能源顾问公司Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch在一份报告中称。(完)

(编译 刘静；审校 李军)

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