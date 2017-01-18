国际油价回软 因美国和俄罗斯增产预估抵消美元走软影响

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
美元兑一篮子货币跌至近六周地位，此前美国候任总统特朗普称，美元太强，不利于美国竞争力。
美元走弱令以美元计价的石油对于其它货币持有者来说更加便宜。
“油市实际上比看上去的要弱，因为是受到了美元下跌的提振，”PSW Investments执行合伙人Phil Davis称。
布兰特原油下跌0.39美元，或0.7%，报每桶55.47美元；美国石油上涨0.11美元，或0.2%，报每桶52.48美元。两者周二稍早均上涨1美元。
周二稍早，油价得到主要原油出口国沙特的一些支撑，沙特称，将严格遵守OPEC与俄罗斯等非OPEC成员国之间达成的减产协议。
根据此协议，OPEC与俄罗斯等其它非OPEC产油国将每日减产近180万桶，先执行六个月，以帮助恢复供需平衡。
根据装卸数据和行业消息人士，1月截至目前，伊拉克南部终端的石油出口减少，表明OPEC第二大产油国正在执行减产协议。
但油价由高位回落，因预计美国和俄罗斯产量将增加，市场对OPEC整体而言遵守减少供应的承诺存疑。
根据路透调查，分析师预计6月底全球减产协议到期后，2017年俄罗斯原油产量将达到后苏联时代的纪录高位。
“利比亚、伊朗、伊拉克和尼日利亚石油产量强劲且在不断增加，将减少OPEC/俄罗斯减产的效果，”能源顾问公司Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch在一份报告中称。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。