国际油价微幅收低 此前降至三个月低点

路透纽约3月13日 - 油价周一收低数美分，扳回今日稍早跌至三个月低点的大部份失地，因投资者揣摩，不断上涨的美国原油供应是否将阻碍石油输出国组织(OPEC)限产和降低全球供应过剩的努力。

分析师表示，油价可能目前不会进一步大跌，上周一以来油价已跌了超过8%，为四个月来最大周度跌幅。

在过去逾两个月OPEC减产，带动油价攀升。现在，市场看到美国产量仍然高企和全球市场仍然供过于求的证据。

“市场愈发怀疑减产实施的长度是否足以缓解供应过剩的情况，”Tradition Energy市场研究部门主管Gene McGillian表示，“去年市场建立的多头正出现转变，因看来意识到六个月的减产协议不够长，无法令市场恢复平衡。”

McGillian表示，随着交易商出脱多头仓位的操作结束，油价急跌的势头可能放缓。

布兰特原油收跌0.02美元，报每桶51.35美元，日低为50.85美元，为11月30日来最低。

美国原油下跌0.09美元，报每桶48.40美元。

高盛在研究报告中表示，仍对商品价格“非常有信心”，维持对第二季美国原油期货的价格预估在57.50美元。

贝克休斯上周五称，上周美国新增八座活跃钻机，连涨第八周，总活跃钻机数达到2015年9月以来最高617座。

OPEC和包括俄罗斯在内的主要产油国在11月底达成减产协议，在今年上半年减产约180万桶/日。

俄罗斯石油巨擘Rosneft警告，美国产油量反弹可能阻止OPEC和非OPEC产油国延长减产计划至6月后，并可能导致新的价格战。(完)