国际油价在交投清淡中微幅下跌 因连涨三周后有少量获利了结

路透纽约4月17日 - 油价周一下滑1%，在复活节长周末假期后，市场交投清淡，美国活跃钻机数上升，以及油价连涨三周后有获利了结，拖累油价下滑。

美国能源资料协会(EIA)周一表示，5月美国页岩油产量可望录得逾两年来最大月度增幅，令对美国页岩油增产将损及全球主要产油国限产努力的担忧加重。

Mizuho Americas能源期货部门董事Robert Yawger说，市场状况促使投资者获利了结。投机者在4月11日当周增加了对两大指标原油的看涨押注。

“油市出现超买，所以这些人在当前的水平获利了结，”Yawger说。

指标布兰特原油期货收低0.53美元，报每桶55.36美元。美国原油期货收跌0.53美元，报每桶52.65美元。

今日成交清淡，约有15.2万口布兰特原油合约和约29.6万口美国原油合约成交，不到周四成交量的一半。

欧洲金融市场休市，市场聚焦地缘政治紧张形势。

石油输出国组织(OPEC)将在5月25日会晤，考虑是否将减产协议延长至6月以后。伊朗的言论，为OPEC和非OPEC产油国将延长减产计划燃点希望，但沙特能源部长表示，讨论是否延长减产协议还为时过早。

美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，在叙利亚与阿富汗采取的打击行动显示了美国的决心。(完)