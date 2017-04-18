国际油价在交投清淡中微幅下跌 因连涨三周后有少量获利了结

美元从六个半月低位反弹 市场聚焦美联储会议记录
路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市场等待将于周三发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。
路透纽约4月17日 - 油价周一下滑1%，在复活节长周末假期后，市场交投清淡，美国活跃钻机数上升，以及油价连涨三周后有获利了结，拖累油价下滑。
美国能源资料协会(EIA)周一表示，5月美国页岩油产量可望录得逾两年来最大月度增幅，令对美国页岩油增产将损及全球主要产油国限产努力的担忧加重。
Mizuho Americas能源期货部门董事Robert Yawger说，市场状况促使投资者获利了结。投机者在4月11日当周增加了对两大指标原油的看涨押注。
“油市出现超买，所以这些人在当前的水平获利了结，”Yawger说。
指标布兰特原油期货收低0.53美元，报每桶55.36美元。美国原油期货收跌0.53美元，报每桶52.65美元。
今日成交清淡，约有15.2万口布兰特原油合约和约29.6万口美国原油合约成交，不到周四成交量的一半。
欧洲金融市场休市，市场聚焦地缘政治紧张形势。
石油输出国组织(OPEC)将在5月25日会晤，考虑是否将减产协议延长至6月以后。伊朗的言论，为OPEC和非OPEC产油国将延长减产计划燃点希望，但沙特能源部长表示，讨论是否延长减产协议还为时过早。
美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，在叙利亚与阿富汗采取的打击行动显示了美国的决心。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市场等待将于周三发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。
路透5月23日 - 美国股市周二上涨，在美国总统特朗普的预算计划公布后，投资者松了口气，但汽车零部件股表现不佳拖累非必需消费品类股下跌，抑制了股市涨幅。
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。