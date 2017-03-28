国际油价再度下跌 因市场质疑产油国减产协议会否延期

路透纽约3月27日 - 油价周一重启跌势，因投资者仍不确定产油国是否会在减产协议6月到期后延期。

石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国的部长联合委员会周日在声明中表示，同意评估是否应将全球限制供应协议延长六个月。

自本月中以来油价持续下跌，因一系列报告表明，美国库存增长高于预期，激发投机客卖盘。投机客之前对原油期货建立了创纪录规模的多仓。

上周期货数据显示，投机客仍在解除多仓，因美国高库存抵消了其他产油国减产的影响。3月21日止当周，对冲基金和其他基金经理将美国原油期货和期权净多仓调降至今年最低水准。

“看一下过去两周半的走势就会发现，我们已经进入下跌模式，而不是今年多数时候看到的横盘整理趋势，”RBC Capital Markets全球能源策略部主管Michael Train表示。

美国原油期货结算价跌0.24美元报每桶47.73美元。布兰特原油期货跌0.05美元报50.75美元。

美国原油较布兰特原油贴水也扩大至约每桶2.9美元。这可能导致美国生产商增加出口，以充分利用美国较低原油价格受偏爱的势头，并帮助降低库存。

俄罗斯能源部长诺瓦克说，对于是否延长协议目前还言之过早。一些分析师认为，美国库存数据反映的是过去的情况，低估了油市恢复平衡的程度。

高盛周一称，尽管美国原油库存位于纪录高位，但油市再平衡仍取得实际进展；以石油输出国组织(OPEC)减产计划的基本原理来看，该计划无需延长，除非需求增长明显减速，或者利比亚/尼日利亚产量大幅反弹。(完)