国际油价创至少五年来最大单周涨幅 因OPEC达成减产协议

路透纽约12月2日 - 周五原油创下至少五年来最大单周涨幅，站稳在每桶51美元以上，此前石油输出国组织(OPEC)达成减产协议，以控制重压油价两年的全球供应过剩局面。

OPEC周三宣布2008年以来首份减产协议后，市场聚焦在协议的落实和其影响，俄罗斯及可能还有其他非OPEC产油国将参与减产。

数据显示俄罗斯11月石油产量创苏联解体以来新高，且俄罗斯计划以11月产量数字作为其减产的基准，这令油价承压。

分析师表示，明年实施的减产协议只是基于2016年底的石油产量水准，油市供过于求的情况可能持续，这将是明年继续影响油市的一个原因。油市供应过剩已令油价自2014年以来下跌一半。

“全球，尤其是美国，原油库存目前处于极高的水准，市场在过去两年供应过剩情况严重，”法国兴业银行分析师说。

“尽管OPEC协议是非常重要，将导致明年全球库存温和减少，但很可能需要超过一年的时间原油库存才回到较正常的水平。”

周五，近月布兰特原油期货上涨0.52美元，或0.96%，收报每桶54.46美元。本周狂涨超过15%，为2009年初以来最大单周涨幅。

美国原油上升0.62美元，或1.21%，收报每桶51.68美元。本周暴涨12%，为2011年初以来最大单周涨幅。

美元兑一篮子货币下跌，支撑油价。不过，交易商说，周末前的获利了结限制了油价的涨幅。

油价涨至日内高位，此前白宫称，美国总统奥巴马预计将签署将伊朗制裁延长10年的议案。

金融时报周五报导，美国当选总统特朗普的过渡团队在审议对伊朗实施新的非核方面的制裁提议。(完)