国际油价陷入拉锯 美国产量可能增长而OPEC考虑进一步减产

路透纽约3月6日 - 油价周一陷入拉锯，指标布兰特原油上涨，美国原油小幅下跌，盘初时油价上扬，因伊拉克石油部长称减产可能持续到下半年。

行业领导齐聚一堂参加一年一度的休斯顿CERAWeek能源会议，石油生产国石油部长的产出预测影响市场。由于担心美国产量增长可能削弱石油输出国组织(OPEC)上半年的减产协议，油价区间波动已超过60天。

“我们仍在寻找方向，”Frost and Sullivan业务开发主管Carl Larry称。“我们不能推动油价涨得过快过高，不能超过55美元，”他称，提到美国油价上涨但没有突破波动区间。

“在本周剑桥能源周(CERAWeek)活动之际，大家都在寻找(突破的)理由。目前油价仍然持于区间中部。”

美国西德克萨斯中质油(WTI)收盘下跌0.13美元报每桶53.20美元。布兰特原油收高0.11美元报每桶56.01美元。

当日市场受消息面驱动，稍早油价略微走强，之前伊拉克石油部长称，OPEC可能需要将减产计划延长至2017年下半年。

“我认为那止住了开盘时的部分卖压，”Tradition Energy市场研究主管Gene McGillian说。

不过他警告称，OPEC减产尚未让石油库存大量过剩的局面改观。

“可以延长减产计划的想法，会在中期内支撑市场，”他认为，要大幅推高油价，还需要OPEC第一大产油国沙特作出声明。

美国油价后来下跌，因国际能源署(IEA)预测页岩油产量增长以及欧洲油品需求减弱，这些因素不利于全球结束供应过剩的努力。

IEA报告称，如果油价保持在接近每桶60美元水准，预计2022年前美国页岩油日产量增幅为140万桶，如果油价升至80美元，产能增长可能超过300万桶/日。同时欧洲油品需求正在减弱。

周一稍早，油价回落，因中国将经济成长目标调低至6.5%，低于去年的6.7%，同时加强监管控制以治理污染。(完)