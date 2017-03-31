国际油价触及三周高位 因OPEC减产协议预计可能延长

日本央行可允许通胀率超标来抵消财政支出--伯南克
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。
科威特新闻社(KUNA)报导，科威特石油部长马尔祖克表示，该国和多个国家一致支持将OPEC和其他产油国家的限产协议延长。
布兰特原油合约收涨0.54美元，或约1%，报每桶52.96美元，此前触及53.10美元。
美国原油期货收高0.84美元，或1.7%，报每桶50.35美元，此前触及50.47美元。
两份指标原油合约均触及3月9日来最高水准。近几周，高于预期的原油库存数据引发投机者出脱多头头寸。
“有很大的可能性，油市已找到短期至中期底部，”PVM Oil Associates分析师Tamas Varga说。
OPEC同意在今年前六个月减产120万桶/日。原油产量已连续三个月减少，3月OPEC减产执行率达到95%。
俄罗斯等其他产油国也逐步加强减产执行率。
俄罗斯能源部长诺瓦克接受电视访问时表示，3月俄罗斯按照减产协议减产20万桶/日。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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