国际油价触及三周高位 因OPEC减产协议预计可能延长

路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。

科威特新闻社(KUNA)报导，科威特石油部长马尔祖克表示，该国和多个国家一致支持将OPEC和其他产油国家的限产协议延长。

布兰特原油合约收涨0.54美元，或约1%，报每桶52.96美元，此前触及53.10美元。

美国原油期货收高0.84美元，或1.7%，报每桶50.35美元，此前触及50.47美元。

两份指标原油合约均触及3月9日来最高水准。近几周，高于预期的原油库存数据引发投机者出脱多头头寸。

“有很大的可能性，油市已找到短期至中期底部，”PVM Oil Associates分析师Tamas Varga说。

OPEC同意在今年前六个月减产120万桶/日。原油产量已连续三个月减少，3月OPEC减产执行率达到95%。

俄罗斯等其他产油国也逐步加强减产执行率。

俄罗斯能源部长诺瓦克接受电视访问时表示，3月俄罗斯按照减产协议减产20万桶/日。(完)