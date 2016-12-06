国际油价收高但在盘后回落 因对OPEC减产可缓解供应过剩局面存疑

路透纽约12月5日 - 美国原油期货周一收盘上涨，后在盘后交易中回落，因市场对OPEC减产是否足以缓解全球供应过多的局面存疑，鉴于美国钻探活动增加。

美国原油盘初上涨，在尾盘缩减涨幅，收报每桶51.79美元，升0.11美元，或0.21%，结算后回落至最低51.11美元。

布兰特原油收报每桶54.94美元，上涨0.48美元，或0.88%，后回落至54.22美元。

油价周一回落，暗示自周三OPEC减产协议后上涨多达19%的势头可能暂竭。上周周线上涨12.2%，为2011年2月来最大单周升幅。

Tyche Capital Advisors董事总经理Tariq Zahir说，油价回落，因投资者焦点转向钻井活动不断上升。

在OPEC同意从明年1月起将日产量减少120万桶后，市场焦点现在转向周末OPEC和非OPEC产油国会议。

市场仍怀疑OPEC和非OPEC产油国减产是否足以抑制供应过多的局面。

沙特周一下午表示，下调向亚洲客户的阿拉伯轻质原油官方售价，暗示沙特继续致力于保持其市场份额。

周一洲际交易所(ICE)公布的周度数据显示，投资者持有的布兰特原油净多头头寸升至四周最高。

非OPEC产油国预计将在12月10日维也纳会议上同意将日产量减少60万桶。

伊朗石油部通讯社报导，伊朗石油部长将出席维也纳OPEC与非OPEC产油国部长级会议。(完)