国际油价跳涨逾2% 周末产油国会议将建立减产监督机制

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。
石油输出国组织(OPEC)秘书长向路透表示，OPEC成员国和包括俄罗斯在内的其它产油国，周末将在维也纳举行会议，建立一个核实产油国遵守减产协议情况的机制。
沙特能源部长表示，原油市场供应已减少150万桶/日。
“原油市场周五上涨，受助于周日OPEC和非OPEC产油国在维也纳会议举行前，又有一批产油国公布减产规模的最新消息，”Citi Futures能源专家在报告中说。
布兰特原油期货收涨1.33美元，或2.5%，报55.49每桶。美国2月原油期货收涨1.05美元，或2%，报52.42每桶，该合约到期。交投更活跃的美国3月原油期货收涨2.1%，报53.22美元。
贝克休斯数据显示，本周美国活跃钻机数量增幅为近四年来最大，受此影响油价缩减涨幅。
分析师表示，美国原油库存和页岩油产量不断上升，可能对油市恢复平衡构成威胁。
美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示，上周美国原油库存意外增加，汽油库存增幅大于预期。EIA公布，截至1月6日该周，美国原油库存增加234.7万桶，市场预估为减少34.2万桶。(完
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。