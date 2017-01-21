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国际财经 | 2017年 1月 21日 星期六 08:20 BJT

国际油价跳涨逾2% 周末产油国会议将建立减产监督机制

路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。

石油输出国组织(OPEC)秘书长向路透表示，OPEC成员国和包括俄罗斯在内的其它产油国，周末将在维也纳举行会议，建立一个核实产油国遵守减产协议情况的机制。

沙特能源部长表示，原油市场供应已减少150万桶/日。

“原油市场周五上涨，受助于周日OPEC和非OPEC产油国在维也纳会议举行前，又有一批产油国公布减产规模的最新消息，”Citi Futures能源专家在报告中说。

布兰特原油期货收涨1.33美元，或2.5%，报55.49每桶。美国2月原油期货收涨1.05美元，或2%，报52.42每桶，该合约到期。交投更活跃的美国3月原油期货收涨2.1%，报53.22美元。

贝克休斯数据显示，本周美国活跃钻机数量增幅为近四年来最大，受此影响油价缩减涨幅。

分析师表示，美国原油库存和页岩油产量不断上升，可能对油市恢复平衡构成威胁。

美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示，上周美国原油库存意外增加，汽油库存增幅大于预期。EIA公布，截至1月6日该周，美国原油库存增加234.7万桶，市场预估为减少34.2万桶。(完

(编译 利棣儿；审校 母红)

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